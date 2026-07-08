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ТАСС

Разработчик: станцию питания "Ньютон" для установок РЭБ применяют в зоне СВО

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Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Официальный представитель компании-разработчика "Феникс 9" сообщил, что разработка получает положительные отзывы от российских военнослужащих

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Гибридную станцию питания "Ньютон", предназначенную для обеспечения длительной автономной работы установок радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в полевых условиях, начали поставлять в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика "Феникс 9", которая специализируется на производстве электрооборудования для систем РЭБ.

"В зоне СВО успешно применяется наше новое изделие - гибридная станция питания "Ньютон", представляющая собой генератор в связке с аккумулятором-накопителем. Это полностью наша разработка, которая призвана сократить расход бензина в несколько раз и одновременно обеспечить питание мощных установок для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - до 20 каналов", - рассказали в организации.

Общий вес станции - 36 кг. Она способна обеспечить электроэнергию для автономной точки связи, а также может использоваться в блиндажах, обеспечивая как мощные бытовые приборы до 2 кВт - вроде чайника, так и зарядку телефона на 15 Вт.

Собеседник агентства уточнил, что гибридная станция питания "Ньютон" запущена в мелкосерийное производство. "В зону СВО поставлено порядка 100 экземпляров изделия. Последняя версия станции обеспечивает запас энергии до 30 кВт-ч на 7 литров бензина", - сообщили в "Феникс 9".

В компании добавили, что станция получает положительные отзывы от российских военнослужащих. "Один из бойцов "Ахмата" применял "Ньютон" для того, чтобы запитать ретранслятор связи, пока находится в отъезде. Он планировал уехать ненадолго, но вернулся спустя 8 дней. Думал, ничего уже не работает, но обнаружил, что станция исправно функционирует и, более того, осталось больше литра бензина. При использовании простого электрогенератора бензин закончился бы уже через 10 часов", - рассказали в компании.

В организации подчеркнули, что в случае оснащения станции солнечными батареями продолжительность ее работы составляет свыше месяца.

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