Украина будет производить дальнобойные ракеты совместно со странами ЕС

Telegraph: Киев вместе с ЕС будет производить дальнобойные ракеты

Украина вместе со странами Евросоюза намерена производить дальнобойные ракеты. Об этом пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что совместные разработки позволят снизить зависимость от американского вооружения. Идея разработки дальнобойных ракет появилась на фоне решения президента США Дональда Трампа отменить развертывание ракет Tomahawk в Германии.

Авторы публикации пишут, что речь идет о ракетах с радиусом действия от 1000 до 3000 километров. Помимо Украины в проекте примут участие Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды.

4 июля начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в своем докладе президенту России Владимиру Путину отметил сокращение производства крылатых и баллистических ракет Украиной в результате ударов Вооруженных сил РФ по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса.

Генерал также добавил, что благодаря этому возрастает критическая зависимость Украины от военных поставок из стран Запада.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

Екатерина Волкова