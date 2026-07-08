Вице-премьер Мантуров оценил потребности промышленности в кадрах до 2032 года

Кадровая потребность промышленных предприятий России составляет 1,5 млн человек до 2032 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, выступая во вторник, 7 июля, на коллегии Минпромторга в рамках выставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге.

"Новая повестка не может быть реализована только за счет мер поддержки и проектного управления. Существенный ограничитель сегодня – это растущая конкуренция за кадры. До 2032 года на предприятия промышленности необходимо привлечь более 1,5 млн человек", – цитирует его слова ТАСС.

Денис Мантуров Metro

Мантуров отметил, что это, в том числе, прямой запрос к участию предприятий в демографической политике.

"Долгосрочная кадровая база формируется не только качественной подготовкой специалистов. Она складывается и через реализацию корпоративных социальных программ поддержки молодых семей, материнства и детства. Прошу Минпромторг и регионы активно содействовать таким инициативам бизнеса", – подчеркнул он.

Первый вице-премьер также отметил важность создания дополнительных условий, чтобы люди оставались на производстве и возвращались к профессиональной деятельности.

16-я Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 6 по 9 июля в Екатеринбурге.