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Российский «Медведь» сбросил буй перед британским F-35

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Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Российский самолет Ту-142МК сбросил гидроакустический буй перед британским F-35B

Противолодочный самолет Ту-142МК (по кодификации НАТО: Bear-F — «Медведь») морской авиации Военно-морского флота России сбросил гидроакустический буй перед британским истребителем F-35B. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Снимок сделали во время перехвата российского самолета возле британского авианосца HMS Prince of Wales, который принимал участие в учениях Operation FIRECREST. На фото можно заметить противолодочный буй, который сбросили на фоне F-35B.

Ту-142МК оснащен поисково-прицельной системой «Коршун», которая использует инфразвуковые буи различных типов и сбрасываемые источники звука. Последние позволяют получить отраженный сигнал от неподвижной подлодки.

Ранее пресс-служба Минобороны Великобритании сообщила, что Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота в Норвежском море. Ведомство подчеркнуло, что российский самолет пролетел «неоправданно близко» к авианосцу.

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