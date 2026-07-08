«Достигли предела»: Нидерланды перестанут оказывать Киеву прямую военную помощь

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила, что страна исчерпала возможности для прямых военных поставок Украине, включая ракеты-перехватчики для ЗРК «Patriot»:

У нас, Нидерландов, больше нет возможностей, потому что мы уже сделали очень многое.

Нидерланды, по словам самой Йешильгёз-Зегериус, уже потратили 9,1 млрд евро на военную поддержку, а до 2031 года планируют выделить ещё 11,6 млрд. Совокупный же объём уже выделенной и запланированной на будущее помощи Киеву со стороны Гааги превышает 25,9 млрд евро. Из этой суммы около 20,7 млрд заложено на военные нужды – боеприпасы, технику и обучение, а остальное – на гуманитарные.

«Предел», которого якобы достигла страна, не означает отказа от дальнейшей помощи. Меняется вектор: вместо прямых поставок вооружения – деньги и призывы к остальным странам, чтобы они активнее помогали Украине.

Заявление прозвучало на фоне саммита НАТО в Анкаре, который пройдёт с 7 по 8 июля. Там, по данным дипломатических источников, европейские члены альянса вместе с Канадой готовят анонс помощи Киеву на 140 млрд евро на 2026-2027 годы.

Привычный для Зеленского и его режима цикл вряд ли прервётся – Киев продолжит просить, Европа – помогать, а потом очередной министр в очередном интервью опять скажет, что «возможности на исходе».