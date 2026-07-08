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Военное обозрение

Канада предпочла Южной Корее немецкую компанию TKMS для строительства субмарин

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Канады выбрало немецкую компанию ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для строительства 12 неатомных подводных лодок Type 212CD для своих ВМС. Таким образом, немецкий производитель обошел в тендере южнокорейскую компанию Hanwha Ocean.

Новые подлодки должны заменить четыре устаревшие субмарины класса Victoriа. Канадцам нужны субмарины, способные действовать подо льдом и патрулировать арктические воды, где усиливается геополитическое соперничество. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал решение Канады «сильным сигналом» для укрепления трансатлантического партнерства.

По словам канадского премьер-министра Марка Карни, этот проект станет крупнейшей военной закупкой в истории страны. Стоимость контракта не раскрывается, однако Карни отметил, что речь идет о «десятках миллиардов долларов» инвестиций. При этом немецкой компании заявили, что их дизель-электрические подводные лодки усилят совместимость Канадских ВМС с союзниками по НАТО, на вооружении которых уже стоят аналогичные субмарины.

Ранее южнокорейская компания Hanwa Ocean считалась явным фаворитом в борьбе за контракт по постройке неатомных подводных лодок для Канады в рамках проекта Canadian Patrol Submarine Project. Для этого южнокорейцы заключили контакт с пятью компаниями из Канады. Hanwha предложила Канаде модель KSS-III Batch II — подлодку водоизмещением около 4 000 тонн, оснащенную литий-ионными батареями и вертикальными пусковыми установками для ракет. Эта субмарина сочетает высокую автономность, скрытность и возможность наносить ракетные удары.

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