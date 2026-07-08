Войти
Деловая газета "Взгляд"

Мантуров сообщил о структурной перестройке российской промышленности

330
0
0
Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
Источник изображения: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вице-премьер Мантуров заявил о переходе промышленности к структурной перестройке

Российская промышленность после ускоренного роста сейчас вошла в этап структурной перестройки, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе выставки «Иннопром-2026».

Российская промышленность после ускоренного роста сейчас вошла в этап структурной перестройки, передает РИА "Новости".

Выступая на выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что динамика производства в некоторых отраслях замедлилась.

"После периода ускоренного роста промышленность вошла в более сложный этап структурной перестройки", – заявил вице-премьер. По его словам, предприятия продолжают испытывать давление из-за спроса, себестоимости и доступности капитала. В таких условиях необходимо помочь компаниям сохранить финансовую устойчивость и создать базу для дальнейшего развития.

До 2032 года промышленному сектору потребуется более 1,5 млн новых сотрудников. Мантуров подчеркнул, что растущая конкуренция за кадры стала серьезным ограничителем. Решить проблему только мерами поддержки невозможно – требуется активное участие предприятий в демографической политике.

Первый замглавы правительства призвал развивать корпоративные социальные программы для молодых семей, материнства и детства. Он попросил Минпромторг и регионы содействовать инициативам бизнеса, чтобы люди оставались на производстве и возвращались к профессиональной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Михаил Мишустин на выставке "Иннопром" заявил об успешном формировании независимой отечественной промышленности.

Месяцем ранее Денис Мантуров сообщил о поиске новых партнеров для всех оставленных иностранцами автомобильных заводов.

В мае президент Владимир Путин отметил рост объемов российского производства на 12% к досанкционному уровню.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:27
  • 16239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"