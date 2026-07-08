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Деловая газета "Взгляд"

В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

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Военнослужащий НАТО
Военнослужащий НАТО.
Источник изображения: @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

"Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации", – сообщил Рютте.

Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

Мария Иванова

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