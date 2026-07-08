НАТО планирует закупку систем ДРЛОиУ GlobalEye шведской Saab

ЦАМТО, 7 июля. Североатлантический альянс подготовил решение о замене эксплуатируемых самолетов ДРЛОиУ (AWACS) американского производства на самолеты воздушного радиолокационного наблюдения GlobalEye шведской Saab при участии канадских компаний.

Согласно сообщениям СМИ, официальное заявление по программе обновления парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения НАТО планируется сделать в ходе саммита в Анкаре 7-8 июля. Представитель НАТО подтвердил, что вопрос замены парка самолетов AWACS будет внесен в повестку саммита, без раскрытия детализированных параметров будущего контракта.

В настоящее время НАТО эксплуатирует флот самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления на базе платформы Boeing E-3A Sentry, находящихся в строю с начала 1980 х годов и размещенных, в том числе, на авиабазе Гельзенкирхен (ФРГ).

По данным профильных изданий, действующий парк рассматривается как устаревающий с точки зрения ресурса планера, бортового радиоэлектронного оборудования и требований к многоцелевому мониторингу современных театров военных действий.

В качестве замены самолеты GlobalEye представляют собой многоцелевую платформу воздушного радиолокационного и оптико-электронного наблюдения на базе пассажирского самолета Bombardier Global 6000/6500 с размещением многофункционального радиолокационного комплекса Erieye ER (Extended Range) и дополнительной номенклатуры сенсоров для контроля воздушной, надводной и наземной обстановки. Система GlobalEye обеспечивает круговой обзор и сопровождение целей на больших дальностях, интеграцию данных с других источников разведки и передачу целеуказания на наземные, морские и воздушные средства.

По информации агентства Reuters, ранее крупнейшим контрактом на поставку самолетов GlobalEye являлся заказ правительства Канады на шесть машин, реализуемый в кооперации со шведской компанией Saab и канадскими предприятиями авиастроения. Предполагается, что объем заказа НАТО может превысить указанный канадский контракт. Окончательное количество самолетов и параметры их конфигурации (включая возможную модификацию с оборудованием для дозаправки в воздухе) на момент публикации не определены.

GlobalEye находится в серийном производстве с 2018 года и эксплуатируется в ряде стран для выполнения задач дальнего радиолокационного обнаружения, контроля воздушного пространства, морского патрулирования и мониторинга наземной обстановки. Платформа относится к классу многофункциональных самолетов воздушного наблюдения (Multi-Role Airborne Surveillance) и может применяться как для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны, так и для поддержки операций сил общего назначения.

СМИ отмечают, что программа замены AWACS будет включена в пакет крупномасштабных оборонных закупок, которые союзники по НАТО намерены анонсировать на саммите в Анкаре, с целью формирования долгосрочного плана модернизации ключевых элементов системы воздушного наблюдения и управления.