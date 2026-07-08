ВМС Малайзии проводят техническую оценку вариантов замены противокорабельной ракеты NSM

ЦАМТО, 7 июля. Минобороны и командование ВМС Малайзии проводят техническую оценку вариантов замены ПКР Naval Strike Missile (NSM), выбранной ранее для оснащения многоцелевых боевых кораблей прибрежной зоны (LCS).

Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин 6 июля сообщил, что ВМС осуществляют комплексное исследование и оценку рынка управляемых ракет класса "поверхность-поверхность", предназначенных для замены ракеты NSM производства компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), поставка которой была прекращена вследствие отмены правительством Норвегии экспортной лицензии на данный тип вооружения для Малайзии.

По его словам, решение направлено на сохранение требуемых оперативных возможностей ВМС, прежде всего для кораблей типа LCS, в условиях отсутствия ранее запланированного основного противокорабельного ракетного комплекса.

В рамках проводимой работы ВМС и МО Малайзии определили ряд потенциальных поставщиков из числа "оригинальных производителей оборудования" (OEM) из нескольких зарубежных государств, чьи системы противокорабельных ракет рассматриваются в качестве возможной замены NSM. Предложения указанных компаний подлежат детализированной оценке с учетом тактико-технических характеристик, соответствия оперативным требованиям ВМС и параметров интеграции в существующую корабельную архитектуру LCS.

Согласно заявлению министра обороны, техническая оценка вариантов ракетных комплексов проводится по нескольким ключевым направлениям: совместимость с боевой информационно-управляющей системой кораблей LCS, сроки поставки и ввода в эксплуатацию, совокупная стоимость жизненного цикла (включая закупку, интеграцию, обучение и последующее обслуживание), а также уровень применяемых технологий и боевых возможностей, сопоставимых или превышающих показатели NSM.

Окончание технического этапа оценки на уровне ВМС и МО Малайзии запланировано на конец июля 2026 года, после чего материалы будут представлены на последующие уровни рассмотрения и согласования.

Министр обороны Малайзии отметил, что отсутствие NSM в составе вооружения не окажет влияния на ранее объявленные сроки передачи кораблей LCS заказчику, установленные верфью Lumut Naval Shipyard и Минобороны. Вместе с тем он отметил, что в текущей конфигурации без установки противокорабельного ракетного комплекса возможности кораблей LCS по ведению боевых действий против надводных целей ограничены применением 57-мм корабельной артиллерийской установки с дальностью стрельбы порядка 10 км, что существенно ниже дальности современных противокорабельных ракет.

Минобороны и ВМС Малайзии предпринимают меры по восстановлению требуемого уровня ракетного вооружения класса "поверхность-поверхность" для кораблей LCS путем выбора оптимального варианта ракетного комплекса и обеспечения его интеграции в существующие корабельные системы.

В контексте ситуации с прекращением экспорта ПКР NSM, Минобороны Малайзии обратило внимание на риски высокой зависимости от внешних поставок и зарубежных технологических цепочек в сфере оборонных закупок. В качестве долгосрочного направления решения обозначена не только замена конкретного ракетного комплекса, но и развитие национальной оборонной промышленности, включая снижение зависимости от импорта и расширение возможностей локального производства ракетно-артиллерийских систем.

В этой связи Минобороны акцентирует усилия на реализации государственной политики в области оборонной промышленности – Dasar Industri Pertahanan Negara (DIPN), ориентированной на наращивание производственных и технологических мощностей национальных предприятий оборонного сектора, в том числе в сфере разработки и производства ракет и управляемых боеприпасов. Дальнейшие решения по выбору замены противокорабельного ракетного комплекса NSM для кораблей LCS будут приниматься с учетом как оперативных потребностей ВМС, так и стратегических установок по развитию местной оборонной промышленности.