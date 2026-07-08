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ЦАМТО

Рютте: страны НАТО на саммите заключат контракты на десятки миллиардов долларов

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Марк Рютте
Марк Рютте.
Источник изображения: @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

ЦАМТО, 7 июля. Страны НАТО на саммите в Анкаре 7-8 июля заключат контракты в оборонной сфере на десятки миллиардов долларов, заявил генсек альянса Марк Рютте в статье для газеты The Washington Post.

"Когда лидеры соберутся в Анкаре, мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов долларов с компаниями из Европы и Северной Америки. Мы также продемонстрируем, как мы осуществляем инвестиции в ключевые технологии, чтобы отвечать требованиям в области безопасности сегодняшнего и завтрашнего дня", – цитирует ТАСС заявление генсека НАТО.

По его словам, на саммите в Анкаре страны Североатлантического альянса намерены "показать, как они инвестируют в оборону, перебалансируют собственную безопасность и укрепляют промышленную базу".

Встреча Североатлантического альянса на высшем уровне пройдет в Анкаре 7-8 июля. Угрозы и вызовы для Евроатлантики, Украина и южный фланг НАТО будут в числе основных тем саммита, сообщает ТАСС.

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