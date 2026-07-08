ЦАМТО, 7 июля. Украина согласилась обменять свои технологии дронов на польские истребители МиГ-29, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Как напоминает "РИА Новости", Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять технологии дронов, в связи с чем не получит эти истребители.

"Украинская сторона представила свои предложения по передаче технологии дронов Польше в ближайшие два года", – сказал Косиняк-Камыш.

Он пояснил, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.

"Польское предложение было очень ясное – МиГи за технологии дронов. Сейчас идет процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мертвой точке, но прошлая неделя дала шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт", – цитирует "РИА Новости" польского министра.