Компания AeroVironment с 2020 года заработала 1,5 млрд. долл. на украинских дронах

Беспилотный летательный аппарат AeroVironment JUMP 20 во время испытаний в рамках первого этапа (Increment 1) программы армии США Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS) в Форт-Райли (штат Канзас), 08.04.2020.

ЦАМТО, 7 июля. Американская компания AeroVironment с 2020 года обеспечила себе контракты на сумму примерно в 1,5 млрд. долл. на дронах, используемых Киевом, выяснило агентство "РИА Новости", проанализировав реестр госзакупок США.

Первые контракты компания получила еще в апреле 2022 года, когда Белый дом объявил разведывательные дроны Puma и беспилотник-камикадзе Switchblade ключевыми элементами американской военной помощи Украине.

С 2022 по 2025 гг. компания получила несколько контрактов на поставки дронов Puma для Украины и их модернизацию на общую сумму 410,6 млн. долл., следует из изученных "РИА Новости" документов.

Параллельно США вложили 1,14 млрд. долл. в производство дронов Switchblade. Формально эти соглашения направлены преимущественно на восполнение собственных арсеналов Пентагона. Однако исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби еще в апреле 2024 года подтвердил, что тысячи таких аппаратов используются Киевом.

Деньги на Switchblade шли через два канала, включая контракт на 734,5 млн. долл. по программе LASSO, рассчитанной до августа 2029 года. В рамках этой программы одноразовые беспилотники поставляют не только Украине, но и другим союзникам США, включая Австралию, Литву и Канаду, отмечает агентство.