Войти
ЦАМТО

Бундесвер намерен закупить до 500 беспилотников с дальностью полета более 1000 км

265
0
0
БПЛА MQ-28 Ghost Bat
БПЛА MQ-28 Ghost Bat.
Источник изображения: Фото: Boeing

ЦАМТО, 7 июля. Бундесвер намерен закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 км, сообщает газета Handelsblatt.

"В общей сложности Бундесвер планирует закупить до 500 таких беспилотников", – цитирует "РИА Новости" публикацию газеты.

Уточняется, что в составе Бундесвера эти аппараты достигнут состояния готовности к боевому применению к 2029 году.

Высокопоставленный представитель оборонной отрасли сообщил, что Германия, скорее всего, уже в этом году закупит у одного из производителей около 100 таких БЛА. Другой источник Handelsblatt утверждает, что заказ будет размещен в этом году, но предполагает, что выбранный производитель получит контракт не на 100 аппаратов, а примерно на 10 БЛА, и Вооруженные силы приобретут их для испытаний.

Сообщается, что на рассмотрении могут находиться совместные разработки немецкого концерна Rheinmetall и австралийского подразделения американской Boeing (БЛА MQ-28 Ghost Bat), а также совместный проект европейского концерна Airbus и американского стартапа Kratos (БЛА Valkyrie). Третьим возможным претендентом на заказ, по данным газеты, является немецкий оборонный стартап Helsing, который разрабатывает беспилотник CA-1 вместе с компанией Hensoldt, сообщает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Компании
Airbus
Boeing
Kratos Defense
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 05:44
  • 2
На саммите НАТО Рютте призвал к «трансатлантической революции» в сфере ОПК
  • 08.07 02:52
  • 0
Комментарий к "И-16: что один истребитель говорит о логике советского авиапрома 1930-х"
  • 08.07 00:27
  • 16239
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 00:12
  • 0
Комментарий к "Открытие «южных ворот»" и "Развязать узел: как освобождение Константиновки меняет ситуацию на фронтах СВО"
  • 07.07 13:16
  • 4
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"