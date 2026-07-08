Бундесвер намерен закупить до 500 беспилотников с дальностью полета более 1000 км

ЦАМТО, 7 июля. Бундесвер намерен закупить до 500 беспилотников с дальностью полета не менее 1000 км, сообщает газета Handelsblatt.

"В общей сложности Бундесвер планирует закупить до 500 таких беспилотников", – цитирует "РИА Новости" публикацию газеты.

Уточняется, что в составе Бундесвера эти аппараты достигнут состояния готовности к боевому применению к 2029 году.

Высокопоставленный представитель оборонной отрасли сообщил, что Германия, скорее всего, уже в этом году закупит у одного из производителей около 100 таких БЛА. Другой источник Handelsblatt утверждает, что заказ будет размещен в этом году, но предполагает, что выбранный производитель получит контракт не на 100 аппаратов, а примерно на 10 БЛА, и Вооруженные силы приобретут их для испытаний.

Сообщается, что на рассмотрении могут находиться совместные разработки немецкого концерна Rheinmetall и австралийского подразделения американской Boeing (БЛА MQ-28 Ghost Bat), а также совместный проект европейского концерна Airbus и американского стартапа Kratos (БЛА Valkyrie). Третьим возможным претендентом на заказ, по данным газеты, является немецкий оборонный стартап Helsing, который разрабатывает беспилотник CA-1 вместе с компанией Hensoldt, сообщает "РИА Новости".