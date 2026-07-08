Глава МИД Бразилии опасается вооружённой агрессии США против своей страны

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп способен осуществить новое вторжение в одну из латиноамериканских стран. В частности, глава МИД Бразилии Мауро Виэйра опасается вооруженной агрессии США против своей страны.

Такое мнение чиновник выразил на слушаниях в Палате депутатов бразильского Национального конгресса.

Виэйра отвечал на запрос парламентариев по поводу решения Вашингтона объявить террористическими две крупнейшие в стране криминальные группировки Comando Vermelho (CV) и Primeiro Comando da Capital (PCC). Американцы присвоили им статус «международных преступных организаций».

Собственно, такая формулировка, с одной стороны, расширяет возможности для сотрудничества правоохранителей США и Бразилии в противодействии организованному криминалитету в Латинской Америке. Но, как отметил глава бразильской дипломатии, американское законодательство содержит настолько расплывчатые формулировки, что они создают повод для беспокойства.

В частности, для граждан Бразилии возникают определенные риски в миграционной, финансовой и юридической сферах. А самым тревожным является то, что решение американских властей повышает риск применения Соединенными Штатами военной силы на бразильской территории.

Ранее США использовали силовые методы для смены руководства в Венесуэле. И недавно американский президент Дональд Трамп допустил возможность повторения похожего сценария на Кубе.