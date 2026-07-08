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ЦАМТО

ВС Албании приобрели турецкие 105-мм буксируемые гаубицы Boran

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105-мм гаубица Boran
105-мм гаубица Boran.
Источник изображения: MKE

ЦАМТО, 7 июля. Турецкая компания MKE (Makine ve Kimya Endustrisi) в преддверии открытия в Анкаре саммита НАТО объявила о подписании контракта на поставку 105-мм легких буксируемых гаубиц Boran ВС Албании.

Как заявлено, в соответствии с условиями соглашения, ВС Албании будут в ближайшее время поставлены 6 гаубиц Boran и партия боеприпасов для них. Стоимость заказа и точные сроки поставки пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, первым экспортным заказчиком разработанной компанией MKE 105-мм буксируемой гаубицы Boran стали Вооруженные силы Бангладеш, которые получили первую партию орудий в 2024 году. В 2025 году батарея из 6 ед. Boran была экспортирована в рамках контракта, заключенного с командованием ВС Северной Македонии.

Масса 105-мм буксируемой гаубицы "Боран" составляет 1745 кг (включая систему управления огнем), максимальная скорострельность – до 6 выстр./ мин. Расчет гаубицы – пять человек. На перевод орудия в боевое положение требуется менее одной минуты. Диапазон углов наведения по азимуту – 8 град. влево и вправо от продольной оси орудия, по углу места – от -3 до +70 град. Дальность стрельбы зависит от комбинации снаряд / метательный заряд. Максимальная дальность стрельбы фугасным боеприпасом с донным газогенератором (HE BB) составляет 17 км.

Буксируемая гаубица Boran комплектуется разработанной турецкой компанией Aselsan компьютеризированной системой управления огнем Volkan 230/105, которая включает баллистический вычислитель, инерциальную навигационную систему, установленную на стволе артиллерийскую баллистическую станцию и дневной/ночной прицел с лазерным дальномером.

Орудие может транспортироваться по воздуху вертолетами S-70 и CH-47 Chinook.

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Албания
Бангладеш
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