MWM: Российский ракетный крейсер «Варяг» остается впечатляющим кораблем

Российский ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 «Атлант», который отправился на совместные с Китаем учения, несмотря на свой преклонный возраст, остается впечатляющим кораблем. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал отмечает, что крейсеры проекта 1164 «Атлант» водоизмещением 11500 тонн являются «одними из самых тяжелых надводных боевых кораблей в мире».

Издание отмечает, что, в отличие от современных эсминцев и крейсеров, построенных на основе интегрированных цифровых боевых систем и сетевого взаимодействия, системы «Варяга» более разрознены и менее приспособлены к требованиям высокотехнологичной многодоменной войны. Тем не менее, согласно журналу, «Варяг» «остается впечатляющим боевым кораблем с точки зрения ракетного потенциала».

Ранее РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что 6 июля была открыта церемония совместных российско-китайских военных учений «Морское взаимодействие-2026».