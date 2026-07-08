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Вестник Мордовии

"Ловец" с "Рогаткой" на базе БРДМ-2 способен обезвреживать украинские БПЛА

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БРДМ-2, оснащенная 23-мм автоматической пушкой ЗУ-23-2
БРДМ-2, оснащенная 23-мм автоматической пушкой ЗУ-23-2.
Источник изображения: Канал "Я и друг мой вертолет"

Созданная в начале 60-х годов БРДМ-2, известная также как ГАЗ-41, принимала участие в большом количестве войн и вооруженных конфликтах. В настоящее время такая техника задействована в специальной военной операции.

На ее базе создано большое количество вариантов, на которые устанавливалось различное вооружение и оборудование.

Недавно стало известно о появлении ещё одной версии. Речь идет о мобильной точке противовоздушной обороны "Ловец", которая предназначена для борьбы с беспилотниками формирований киевского режима. Информация о ней размещена на канале "Я и друг мой вертолет".

В качестве средства поражения беспилотников противника применена проверенная многолетней эксплуатацией управляемая дистанционно 23-мм автоматическая пушка ЗУ-23-2, известная как "Рогатка".

Ее оснастили современным всепогодным и всесуточным прицельным оборудованием, способным "видеть" цели на дистанциях в три километра и поражать на удалении до двух с половиной километров.

Экипаж состоит из трех человек. Новая силовая установка и трансмиссия обеспечивают хорошую мобильность.

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