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Росатом одновременно разрабатывает около десяти проектов малых АЭС

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Росатом продолжает развивать реакторы семейства РИТМ и «Шельф-М»

Росатом заявил о расширении линейки малых атомных электростанций (АСММ) и сообщил, что одновременно развивает около десяти проектов реакторных установок различной мощности. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Изображение: Росатом

Источник изображения: ixbt.com

По его словам, наиболее зрелой разработкой остается семейство реакторов РИТМ, используемых на атомных ледоколах, а также предназначенных для плавучих и наземных малых АЭС. На сегодняшний день для ледокольного флота уже изготовлены 13 реакторов РИТМ, еще один произведен для первого плавучего энергоблока Баимского месторождения, а второй находится на завершающей стадии изготовления.

Лихачев также напомнил, что в июне Росатом начал строительство малой атомной электростанции в Узбекистане. Для нее уже изготавливаются два реактора семейства РИТМ. Всего, по данным компании, на российских предприятиях сейчас находятся в производстве 11 реакторных установок для малых АЭС.

Одновременно «Росатом» развивает реакторы сверхмалой мощности. Один из ключевых проектов — установка «Шельф-М», предназначенная для энергоснабжения Эльконского горно-металлургического комбината в составе Чукотской АСММ. Реактор рассчитан на 60 лет эксплуатации и сможет вырабатывать до 10 МВт электроэнергии и 35 МВт тепловой мощности.

По словам главы «Росатома», для проекта «Шельф-М» уже подготовлен график строительства станции, начаты инженерные изыскания площадки, завершены ресурсные испытания ядерного топлива и завершается подготовка обоснования инвестиций.

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