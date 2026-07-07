Войти
IXBT.com

«Росатом» за 257 млн рублей создаст российскую установку для производства микроэлектроники

232
0
0

Это будет аналог словенской установки KEKO CAM-C35

В России создадут отечественный аналог словенской установки KEKO CAM-C35, которая используется при производстве компонентов для микроэлектроники. Разработкой оборудования займется АО «НИИграфит», входящее в структуру «Росатома». Контракт с Минпромторгом заключен на 257 млн рублей.

Изображение сгенерировано Grok

Источник изображения: ixbt.com

Новая установка предназначена для изготовления необожженной керамической ленты методом ленточного литья. Этот материал применяется при производстве многослойных керамических подложек и керамических плат — основы для корпусов и других элементов современной микроэлектроники.

По условиям технического задания оборудование должно обеспечивать высокую точность формирования керамической ленты по толщине, ширине и качеству поверхности. Кроме того, установка получит автоматизированную систему управления с возможностью хранения технологических рецептов, разграничением прав доступа и функцией аварийной остановки при возникновении критических отклонений.

Одним из ключевых требований проекта стала максимальная локализация производства. Отечественными должны быть основные узлы установки, включая системы нанесения покрытия, резки и контроля толщины, а также материалы, используемые при испытаниях.

Разработчики также должны обеспечить срок службы оборудования не менее 10 лет и наработку на отказ не менее 1000 часов.

Контракт предусматривает завершение работ до 31 октября 2028 года. По итогам конкурса «НИИграфит» оказался единственным участником и получил заказ по цене 257 млн рублей — примерно на 9,5% ниже начальной стоимости закупки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Росатом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 03:55
  • 1
«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах
  • 06.07 19:54
  • 0
Комментарий к "Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года"
  • 06.07 19:13
  • 0
Комментарий к "Балтийская угроза"
  • 06.07 19:10
  • 3
Комментарий к "Стоило ли СССР прощать врагов после Великой Отечественной войны?"
  • 06.07 18:40
  • 1
Порошенко: Украина должна снова удивить мир, как уже делала это после 2014 года
  • 06.07 18:30
  • 0
Комментарий к "Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии"
  • 06.07 17:14
  • 0
Комментарий к "Песков: спецоперация на Украине превратилась в настоящую войну"
  • 06.07 13:21
  • 131
МС-21 готовится к первому полету
  • 06.07 13:03
  • 1
К темам "«Ответ на 40-дневную операцию Зеленского». Россия нанесла самый сильный удар по Киеву" и "В Кремле рассказали о практически ежедневных встречах Путина и Герасимова"
  • 06.07 13:00
  • 1
Балтийская угроза
  • 06.07 11:17
  • 16238
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.07 06:23
  • 0
Комментарий к "Как диамат поглотил Маркса"
  • 06.07 05:14
  • 1
«Дорогой Дональд»: Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США
  • 05.07 23:13
  • 0
О советском "военном" ревизионизме, и современном состоянии исторической науки "для масс".
  • 05.07 06:37
  • 1
Комментарий к "В антисоветском кино коммунисты стали нацистами, а советские солдаты и не героями вовсе"