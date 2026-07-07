Концерн «Уралвагонзавод» впервые показал на «Иннопроме» автономную платформу с роборукой

В экспозиции концерна также демонстрируются разработки в сфере электрозарядной инфраструктуры, экологических технологий и инновационный полувагон «Урал»

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил на XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге инновационную автономную платформу «Элли», разработки в сфере электрозарядной инфраструктуры и экологических технологий, а также новый инновационный полувагон «Урал».

«Элли» — «Платформа, которая адаптируется к вашему будущему»

Центральным экспонатом стенда Концерна УВЗ стал опытный образец автономной мобильной платформы «Элли» в версии с модулем «роботизированный манипулятор». Изделие демонстрируется широкой публике впервые. Разработка специалистов НПО «Электромашина» предназначена для выполнения широкого спектра транспортно-логистических и промышленных задач на объектах различного назначения.

«Элли» — это современная электрическая платформа с полностью автоматическим управлением и навигацией на основе машинного зрения. При относительно небольших габаритах — 3000(3500)×1440×600 мм — она выдерживает нагрузку до трех тонн. Электрический привод в сочетании с интеллектуальной системой навигации обеспечивает баланс вместимости и маневренности, позволяя платформе эффективно работать в стесненных условиях промышленных цехов и складских помещений.

Применение автономной мобильной платформы на промышленных объектах позволяет существенно снизить долю ручного труда, ускорить логистические циклы и повысить общую эффективность производства. «Элли» разработана в рамках концепции современного производства «умный завод», где оборудование и информационные системы тесно связаны и обмениваются данными друг с другом.

Платформа «Элли» интегрирована в единый комплекс с зарядной станцией «Элли». Благодаря этому процесс подзарядки беспилотного транспорта на производстве может быть автоматизирован.

Проект реализован по принципу «одна платформа — множество возможностей», переход от грузоперевозки к уборке или работе краном осуществляется простой сменой модуля. Легкозаменяемая надстройка под конкретную задачу мгновенно адаптирует платформу — переход от грузоперевозки к уборке или работе краном осуществляется простой сменой модуля. Это радикально снижает затраты за счет использования единой базы и открывает новые горизонты для оптимизации производственных процессов.

Электрозаправочные станции «Элли» — надежная инфраструктура для электротранспорта

В экспозиции УВЗ на выставке «Иннопром» представлена электрозаправочная станция «Элли» мощностью 60 кВт. В продуктовой линейке НПО «Электромашина» также имеется станция мощностью 150 кВт, которая способна зарядить электромобиль до 80% за 20 минут. Первые зарядные станции «Элли» уже работают в Челябинске, Нижнем Тагиле и Омске.

В состав электрозаправочного комплекса может входить одна или несколько станций, оснащенных интеллектуальной системой, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Предприятие готово предложить целостное решение благоустройства электрозаправочных станций «под ключ» в любом месте на территории России. Мощности НПО «Электромашина» позволяют наладить крупносерийное производство — до 500 ЭЗС в год.

«Урал» — новый полувагон для магистралей страны

На выставке представлен макет инновационного полувагона «Урал» модели 12-5991, разработанный Уральским конструкторским бюро вагоностроения и выпускаемый на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле. Это восьмиосный грузовой полувагон нового поколения, предназначенный для перевозки массовых неагрессивных грузов — угля, руды, леса, щебня, песка, металла и бетона — по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм. Грузоподъемность вагона составляет 151 тонну при объеме кузова 176 кубических метров, а осевая нагрузка — 25 тонн на ось.

Конструктивно полувагон выполнен в виде двух сцепленных между собой секций, при этом впервые в отечественном вагоностроении применено новое полужесткое сцепное устройство, обеспечивающее надежное соединение секций. Сокращенная длина каждого вагона позволяет увеличить число единиц в составе поезда без превышения установленных ограничений по общей длине, что дает ощутимый экономический эффект: общий вес перевозимого груза в поезде возрастает на 22% по сравнению с составом из типовых полувагонов и на 14% по сравнению с составом из четырехосных полувагонов с улучшенными техническими характеристиками. При стандартной длине в 71 условный вагон масса поезда может достигать 8 тысяч тонн. Этот фактор будет способствовать решению стратегических задач по увеличению пропускной способности железных дорог страны.

Проект был запущен в августе 2023 года по заказу Федеральной грузовой компании, уже в марте 2024 года изготовлен и презентован опытный образец, а летом 2025 года получен сертификат соответствия. В ноябре 2025 года полувагон успешно выдержал опытную эксплуатацию на маршруте Санкт‑Петербург — Владивосток, а в январе 2026 года завершен первый контракт на поставку 40 вагонов. Тогда же был совершен первый рейс с углем из Новосибирской области в Приморский край.

Оборудование для обращения с отходами — вклад в экономику замкнутого цикла

Компания «УВЗ-Транс» представила автоматические мусоросортировочные комплексы — высокотехнологичную продукцию, производимую в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК 2.0).

Современный автоматизированный мусоросортировочный комплекс (АМСК) используется для обработки, утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов (ТКО), утилизации отходов строительства, извлечения полезных компонентов (вторичных материальных ресурсов) и получения альтернативного вида топлива.

Комплекс позволяет отсортировывать и направлять на утилизацию до 15% вторичных материальных ресурсов и до 90% от потока полезных компонентов. Каждый комплекс может дорабатываться под нужды заказчика: например, оборудоваться участками для изготовления топлива из отходов или участками с оборудованием для утилизации отходов строительства и сноса, сельскохозяйственных и других видов отходов.

В сентябре 2025 года состоялось официальное открытие КПО «Сибирь» в городе Томске мощностью 250 тыс. тонн ТКО в год — проект реализован с использованием технических решений АМСК. Заказчикам может быть предоставлено льготное кредитование от 5% на приобретение оборудования производства Концерна УВЗ.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2026» проходит с 6 по 9 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Главная тема этого года — «Индустрия 360: производство без границ». Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. Финансовый партнер выставки — банк НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТ-Финанс». В составе объединенной экспозиции Госкорпорации Ростех свою продукцию представляют ведущие компании, в том числе Объединенная двигателестроительная корпорация, КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе» и другие.