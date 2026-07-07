Новейший двигатель НК-36СТ-32 разработки ОДК вошел в топ-5 лучших промышленных проектов России

В рамках выставки ИННОПРОМ состоялось объявление результатов Национальной промышленной премии «Индустрия»

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех получила высокую оценку экспертов Национальной промышленной премии «Индустрия» за разработку первого российского газотурбинного двигателя нового поколения НК-36СТ-32 мощностью 32 МВт для транспортировки газа. Торжественная церемония объявления результатов премии состоялась в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Промышленный газотурбинный двигатель увеличенной мощности НК-36СТ-32 разработан самарским предприятием «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и предназначен для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и компрессоров сжижения газа. Он создан на базе серийного двигателя НК-36СТ-25 с применением передовых технологий и конструкторских решений. Конструктивная преемственность с базовым двигателем позволяет минимизировать затраты на модернизацию существующих компрессорных станций, обеспечивая плавный переход на более мощное оборудование.

«Признание НК-36СТ-32 одним из пяти лучших промышленных проектов страны — это подтверждение лидирующих позиций ОДК в создании газотурбинных решений нового поколения и реальный вклад в технологический суверенитет ТЭК России. Это полностью отечественный двигатель мощностью 32 МВт с передовыми характеристиками эффективности, ресурса и экологичности. Он отвечает всем ключевым запросам рынка. Благодарим экспертное сообщество премии „Индустрия“ за высокую оценку работы большого коллектива Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха», — отметил первый заместитель генерального конструктора — начальник ОКБ «ОДК-Кузнецов» Игорь Селиванов.

Двигатель НК-36СТ-32 имеет высокий КПД — 38%, сниженный расход топлива на единицу мощности, а также высокий назначенный ресурс — 120 000 часов. Важным преимуществом НК-36СТ-32 является экологичность: двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания, которая обеспечивает соответствие всем экологическим стандартам.

Опытный образец НК-36СТ-32 в сентябре 2025 года успешно прошел комплексные заводские испытания и подтвердил заявленные технические характеристики. В ноябре 2026 года стартует опытно-промышленная эксплуатация в составе действующего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции.

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» учреждена Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве, а также общественного признания передовых практик российских компаний в области промышленного развития. Возглавляет экспертный совет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Всего на конкурс поступили 392 заявки. Церемония награждения лауреата премии «Индустрия» состоялась в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области.