Армия США расширяет парк гусеничных вездеходов для холодного климата

Крупнейший британский военный подрядчик BAE Systems поставил армии США 19 вездеходов CATV, предназначенных для действий в условиях Арктики. Первую партию компания передала в Школу горной войны нацгвардии штата Вермонт, что обеспечит ей базу для подготовки военнослужащих в экстремальных условиях. Вторая партия достанется испытательному центру Арктического региона на Аляске и 11-й воздушно-десантной дивизии. Армия США уже получила 58 таких вездеходов, еще 97 находятся в процессе сборки, общий объем заказа составляет 487 машин.

CATV специально проектировался для езды по глубокому снегу: сочлененная гусеничная конструкция также обеспечивает вездеходу хорошую проходимость по замерзшей и болотистой местности. Платформа создана на базе двухзвенного плавающего вездехода BvS10 Beowulf производства BAE Systems. Вездеход сочетает в себе узлы трансмиссии и шасси от предыдущих моделей семейства BvS10 с обновленной кабиной, оснащенной современными технологиями. Инженеры усовершенствовали ее эргономику в интересах экипажа, сделав его нахождение в ней менее утомительным во время длительных переездов. Арктический вездеход развивает скорость до 64 км/ч, рассчитан на перевозку 14 человек и 8 тонн груза. С его помощью можно доставлять солдат в отдаленные районы, перевозить грузы и на обратном пути эвакуировать раненых. В мирных условиях вездеход можно адаптировать для оказания гуманитарной помощи после стихийных бедствий.

Александр Агеев