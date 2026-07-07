Польша подписала контракт на производство американских дальнобойных крылатых ракет

Польша и США подписали соглашение о производстве крылатых ракет Barracuda-500

Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на сборку и выпуск автономных боеприпасов большой дальности на польских оборонных предприятиях.

Торжественную церемонию подписания документа в понедельник транслировало местное телевидение, передает РИА "Новости". Соглашение заключили польские оборонные предприятия PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries.

Документ предусматривает поэтапную локализацию. Сначала на территории Польши организуют крупноузловую сборку, а затем начнется полноценное производство этих автономных крылатых ракет.

Barracuda-500 представляет собой дозвуковой боеприпас большой дальности. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 926 километров, развивая скорость 0,74 маха. Она несет боевую часть весом 45 килограммов и может применяться как с наземных, так и с воздушных носителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Пентагон объявил о планах закупки тысяч недорогих крылатых ракет у компании Anduril.

В июне этот американский оборонный подрядчик заинтересовался покупкой японского завода Nissan для выпуска военных беспилотников.

Ранее премьер-министры Великобритании и Польши подписали двустороннее соглашение о совместном производстве ракет.

Мария Иванова