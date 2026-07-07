Пентагон и европейские концерны превратили украинский конфликт в идеальный полигон для обкатки военных технологий, пишет AgoraVox. От нейросетей Palantir и роботов Эрика Трампа до итальянских комплексов ПВО — иностранные оружейники собирают бесценные данные, тестируя гипотезы в реальных боях против России.

Патрис Браво

Украина стала испытательным полигоном для новых вооружений и новых способов ведения войны. Под обещание членства в ЕС она превратилась в лабораторию. Здесь испытывают новые типы оружия, обучают системы военного ИИ и разрабатывают новые методы ведения войны под чужим флагом.

Украина и Запад не скрывают: это идеальный полигон. Здесь испытывают западное оружие и отрабатывают тактику НАТО для боевых действий против России. Financial Times открыто признает: "Украина предоставляет идеальные условия для испытаний оружия западных стран". Впервые оружие НАТО используется в полном масштабе против России. Это дает западным армиям бесценные данные о характеристиках их вооружений.

Тридцать стран НАТО поставляют оружие Киеву. При поддержке США и Великобритании Украина производит воздушные и морские беспилотники. ВСУ серьезно изменили системы разведки, радиоэлектронной борьбы, управления и контроля войск. Это стало возможным благодаря новейшим космическим и аналитическим системам.

За последние пять лет на Украине испытывают передовые военные технологии. Среди них — системы связи Starlink и система искусственного интеллекта Palantir.

Также проходят испытания ракет большой дальности, снарядов и роботизированных платформ. Один из этапов сотрудничества украинской армии и Palantir — создание единого информационного центра. Это защищенная платформа, которая собирает все данные с поля боя с 2022 года. Она нужна для обучения нейросетей, которые обнаруживают воздушные цели, включая беспилотники, для ПВО.

По данным CNBC, технологическая компания Foundation Future Industries начала испытывать человекоподобных роботов в зоне конфликта на Украине. Среди ее инвесторов и консультантов — Эрик Трамп, сын президента США.

По данным CNBC, компания отправила на Украину два прототипа робота Phantom MK-1. Они предназначены для логистических операций в зонах повышенного риска. Роботы доставляют грузы и эвакуируют людей из опасных районов. Предполагается, что они помогут сократить число солдат, которые работают под угрозой обстрелов или атак дронов.

Год назад платформа Brave1 — инвестиционная и закупочная структура, созданная украинским правительством, — сообщила, что Киев разрешил иностранным оружейным компаниям испытывать свои новейшие разработки в зоне конфликта и проводить обучение по их использованию.

По данным Defense Post, 45 компаний уже заинтересованы в этой инициативе. Среди них — израильские Elbit Systems, Percepto, Aeronautics Ltd и XTEND. Они рассматривают Украину как полигон для проверки эффективности дронов и систем борьбы с ними. Израиль также хочет испытать системы военного ИИ на обширных территориях. Результаты этих испытаний затем используют для атак — от Газы до Ливана, Йемена, Ирана и других стран.

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил: Украина — лучший полигон. "У нас есть возможность проверить любые гипотезы в бою и внедрить революционные изменения в военные технологии", — заявил он.

В марте 2026 года украинская армия объявила об испытаниях экзоскелетов. Они облегчают артиллеристам перевозку тяжелых снарядов. Глава итальянской Leonardo Роберто Чинголани заявил о намерении испытать новый комплекс ПВО Michelangelo в боевых условиях на Украине. Месяцем ранее немецкая Rheinmetall представила ударный беспилотник FV-014. Представители компании заявили, что он уже прошел боевые испытания.

The New York Times рассказал, как украинские военные использовали систему Delta во время наступления. Это онлайн-сеть для отслеживания и обмена информацией о российских войсках в реальном времени. Delta объединяет карты и изображения, предоставляя точные данные о перемещении солдат и их вооружении.

Помимо Delta, The New York Times сообщает, что Запад испытывает дистанционно управляемые катера, системы SkyWipers и модернизированную версию немецкой системы ПВО. Немецкая армия ее еще не использовала. SkyWipers разработали в Литве. Они способны перенаправлять или подавлять дроны, блокируя их сигналы. Системы продавались всего два года, затем их передали Украине по программе безопасности НАТО. С лета 2025 года Киев и союзники испытывают в Черном море катера с взрывчаткой.

Пентагон впервые испытал на Украине в боевых условиях софт Palantir, Clearview AI и других компаний.

Летом 2025 года Франция испытала беспилотник Gobi. Его разработали специально для борьбы с дронами-камикадзе Shahed-136 и российскими "Герань". Проект запустила французская Harmattan AI по запросу МИД Франции. Перехватчик использует ИИ и компьютерное зрение для обнаружения и поражения целей.

По данным France Info, Украина стала крупнейшим в мире полигоном для боевых дронов. Сообщалось также, что швейцарская Auterion получила заказ от Пентагона на 30 тысяч дронов. Компания не скрывает, что испытывает их на Украине.

Однако не все проекты подтверждаются на украинском полигоне. Недавний скандал вокруг поставки немецких дронов HX-2 от Helsing вызвал полемику. Планировалось отправить на Украину 6 тысяч таких дронов. Весной 2026 года закупку приостановили. По данным The Defense Post, лишь 25% беспилотников смогли взлететь. Они оказались крайне уязвимы для РЭБ.

В январе 2026 года украинские военные опубликовали видео работы американской системы ПВО Tempest. Ее передали Украине для испытаний в реальных условиях. Систему производит американская V2X. Она вооружена ракетами Longbow Hellfire и предназначена для борьбы с беспилотниками и низколетящими целями.

В 2026 году Украина должна получить системы ПВО SAMP/T NG от Eurosam. Систему разработала французская Thales, входящая в консорциум. По данным французского пресс-релиза, первые запуски прошли успешно в декабре. Зенитные установки поступят в ВСУ.

То, что происходит на Украине, — по сути, европейские и американские инвестиции в военные действия. Но они несут риски и для Европы. Berliner Zeitung отмечает: Украина стала лабораторией для испытаний самого современного оружия — ударных дронов и систем РЭБ. Однако опасность не только в военном применении. Есть риск превратить Украину в центр международного терроризма и источник его поддержки на других территориях.

Когда бойцы вернутся домой, они принесут с собой боевой опыт и знания. Многие из них, по данным берлинской газеты, — правые экстремисты из стран ЕС. Это создаст угрозу совершенно иного рода для безопасности всего европейского континента.