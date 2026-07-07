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В России представили скоростной дрон «Дельта-Т-М»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Скоростной дрон «Дельта-Т-М» впервые представили на выставке «Иннопром»

Скоростной дрон «Дельта-Т-М» с реактивным двигателем впервые представили на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Российская газета».

Российский турбореактивный двигатель обеспечивает скорость до 400 километров в час. «Дельта-Т-М» запускают с катапульты, а посадку осуществляют при помощи парашюта. Дрон несет дневную камеру и высокочувствительный тепловизор, который обеспечивают работу в любое время суток.

Также аппарат получил «умное зрение». «Встроенный автомат сопровождения цели при обнаружении подозрительного объекта (например, автомобиля) автоматически фиксирует его и удерживает в кадре до прибытия службы безопасности, избавляя оператора от необходимости вручную наводить камеру», — говорится в публикации.

Ранее в июле стало известно, что Вооруженные силы России начали использовать новый ударный дрон «Изделие-98».

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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