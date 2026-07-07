У значительной части стран НАТО нет денег на увеличение военных расходов

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Значительная часть НАТО пока не может найти деньги, необходимые для увеличения военных расходов до 5% ВВП, что было согласовано на прошлогоднем саммите альянса. Пока что только Польша, Литва и Эстония находятся на пути к достижению новых целевых показателей НАТО. Например, Варшава в прошлом году направила на оборону 4,3% ВВП.

По информации Reuters, в первую очередь проблемы с финансированием своей обороны испытывают Франция, Британия и Италия, а Испания принципиально отказывается выполнять требование США. При этом Германии удалось найти деньги на увеличение своих военных расходов лишь за счет беспрецедентного наращивания своего госдолга. Согласно проекту бюджета, чтобы получить возможность до 2030 года увеличить свои военные расходы до более чем 200 млрд евро, Берлин намеревается освободить отчисления на оборону от строгих ограничений на заимствования.

В то же время выяснилось, что у Британии, ранее объявившей о планах увеличить расходы на оборону на 15 млрд фунтов стерлингов, около трети этой суммы по-прежнему не обеспечена финансированием, а в представленном Лондоном плане не указано, когда расходы королевства на оборону достигнут 3% ВВП. В Италии, где намерение увеличить военные расходы остается крайне непопулярным среди избирателей, что немаловажно в преддверии национальных выборов, выделение значительной части этих средств предполагается обеспечить за счет расходов на внутреннюю безопасность, таких как финансирование деятельности полиции.

Согласно планам, изложенным ранее Францией, повышение военных расходов до 2,5% ВВП к концу десятилетия с нынешних примерно 2% представлено как чрезвычайно сложная бюджетная задача, особенно в преддверии президентских выборов следующего года. Социалистическое правительство Испании, по всей видимости, не планирует отступать от своего твердого намерения тратить на оборону не более 2,1% ВВП, при этом новые ресурсы будут в значительной степени направлены на технологии, имеющие гражданское применение.