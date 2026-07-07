Готова ли НАТО к войне с участием роботов? (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: НАТО отстала по уровню военной техники на целую эпоху

Беспилотники, в том числе с использованием элементов ИИ, полностью изменили характер боевых действий в конфликте на Украине, пишет Neue Zürcher Zeitung. Страны НАТО отстали по уровню военной техники на целую эпоху.

Гийом Птак (Guillaume Ptak), Аня Лемке (Anja Lemcke), Николас Стауб (Nicolas Staub)

На саммите НАТО в Анкаре европейцы попытаются ограничить ущерб от вывода американских войск, истребителей и кораблей c общих баз альянса. Ситуация в военной сфере тем временем продолжает меняться. Виртуальная экскурсия по "зоне поражения" на Украине.

В зоне поражения

Когда проселочные дороги превращаются в странные тоннели из бесконечных сетей, натянутых на железные столбы высотой в несколько метров, то это значит, что "зона поражения" на украинском фронте уже рядом. Когда машины вдруг начинают мчаться, а военнослужащие в пикапах на скорости 120 километров в час летят по ухабам и узким поворотам, значит, они достигли края зоны. Там, где правят машины, людям приходится прятаться.

Игорь держит в руках помповое ружье, когда вместе с товарищами едет в пикапе на задание в "зону поражения". Если дрон пикирует к их машине, он открывает огонь. Однажды пикап украинских солдат преследовали два российских дрона. Защитные сети над дорогами уже были позади. Детектор "Чуйка", устройство для обнаружения беспилотников, подал сигнал опасности: он может подключаться к видеоканалу чужого дрона.

В этот момент на мониторе "Чуйки", настолько компактной, что ее можно держать на ладони, была та же картинка, что видел российский дрон и пилот, который им управлял: пикап украинских солдат и проселочную дорогу, по которой мчались Игорь и его друзья. Это были они. В "зоне поражения" можно в реальном времени смотреть на приближение собственной смерти.

Игорь сумел сбить первый БПЛА со взрывным зарядом. Потом им повезло: второй вдруг изменил курс и отстал от пикапа. Возможно, у него садилась батарея. А возможно, российский пилот счел цель слишком быстрой или она уже не представляла для него интереса.

Дроны-камикадзе управляются пилотами дистанционно или с помощью искусственного интеллекта сами ищут цели, на которые пикируют с закрепленным зарядом.

Игорь и его товарищи из 423-го батальона украинской армии несут службу в секретном укрытии в районе боевых действий под Гуляйполем в Запорожской области (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ в сентябре 2022 года по результатам прошедших там референдумов, — прим. ИноСМИ). Неделю они скрываются там со своими мониторами и дронами, затем, как и сейчас, приходит смена. Пикап въезжает в сарай крестьянского двора, четверо мужчин выскакивают наружу, выгружают дроны, боеприпасы и провизию, перекидываются несколькими словами с прежней сменой.

Ротация длится всего пять минут. Камеры российских дронов снаружи не должны их заметить. Скорость — вопрос выживания. Пикап снова уезжает, солдаты спускаются в яму в полу сарая. Там их командный пункт, примерно в 10 километрах от передовых российских позиций: на глубине нескольких метров, в подвале, полном черной земляной пыли и дыма. Солдаты у мониторов курят одну сигарету за другой.

Беспилотники захватили значительную часть боевых действий на Украине. Танки, гаубицы и большие группы солдат на фронте почти не видны. Для беспилотных, частично управляемых ИИ аппаратов они очень легкая цель: слишком большие, слишком медленные и чаще всего бесполезные для атаки и обороны. Линия соприкосновения на Украине протяженностью в тысячу километров расплылась в серую зону шириной от 10 до 30 километров, в зависимости от географии и военной обстановки. Там роботы сражаются с отдельными военнослужащими, а иногда и друг с другом.

Так выглядят боевые действия будущего. И они уже начались.

Пренебрежение Трампа

Знает ли об этом НАТО? Организация, объединяющая 32 государства, готовится к, возможно, самому сложному саммиту в своей истории. Во вторник и среду главы государств и правительств встретятся во дворце турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Повестку альянса определяет конфликт с американским президентом.

Европейцам снова придется выслушивать пренебрежительные оценки Дональда Трампа об их военных возможностях, а также его угрозы вывести американские войска и вооружение из НАТО. При этом сами США только что потерпели стратегическое поражение: несмотря на превосходство в бомбардировщиках, ракетах и авианосцах, они не смогли поставить Иран на колени. И там снова решающую роль сыграли беспилотники и асимметричные боевые действия. Самая мощная военная держава мира оказалась в невыгодном положении. В новой реальности прежние дорогостоящие высокотехнологичные вооружения способны далеко не на все.

Солдаты в подвале возле Гуляйполя носят налобные фонари с красным светом. Это еще одна мера предосторожности. Белый свет мог бы их выдать, если российский дрон все-таки долетит до сарая в поисках украинских подразделений. Красный свет отражается от голых стен, ящиков с боеприпасами, винтовок, прислоненных к стенам, и тяжелых дронов "Перун", названных в честь бога грома из славянской мифологии. Они сложены штабелями и ждут своего часа.

Смерть в зарослях

Мелкая пыль липнет к ботинкам, одежде, оружию и оседает в горле. Все кашляют. Все курят. На экран передается изображение с камеры дрона, который висит за зарослями между двумя полями в нескольких километрах отсюда. Солдат осторожно движется вперед, винтовка за плечом. Вокруг него ничего не шевелится. Пейзаж кажется пустым. Именно это делает фронт таким опасным. "Зона поражения" прозрачна: это почти насквозь просматриваемое пространство боевых действий. Кто покажется, рискует погибнуть. "Они пытаются атаковать там наши позиции", — говорит Игорь и показывает пальцем на экран. <…>

Украинских военных отслеживают и атакуют за считанные секунды. Например, дроном со взрывчаткой, который часами неподвижно выжидает в траве и взлетает, как только российский пилот из своего укрытия замечает украинских солдат. Такие дроны называют "ждунами" — от русского слова "ждать". Мультироторные БПЛА могут затаиться на земле, ждать своего часа, а затем сбрасывать взрывные устройства разной мощности. Ими пользуются обе стороны: каждый участник конфликта навязывает противнику свою "зону поражения". Там можно погибнуть лишь потому, что перешел дорогу, слишком медленно доставил боеприпасы или завел двигатель слишком близко к смертельной полосе.

Тем временем немецкий бундесвер вместе с другими европейскими странами НАТО отрабатывает в Литве действия на случай чрезвычайной ситуации — атаки российской армии (в Москве неоднократно подчеркивали, чтоРоссия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ). Быстрое продвижение полудюжины танков Leopard через лесную поляну. Генералы наблюдают. Громкий шум двигателей, много металла, десятки тонн веса. Военные учения, прошедшие в июне, назывались "Щит свободы 26-1". В следующем году немецкая 45-я танковая бригада должна быть полностью сформирована: 5 тысяч человек, включая гражданских служащих. Они должны стать первым рубежом, который помешает российской армии захватить прибалтийские республики (утверждения о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Но что, если все эти танки вообще не понадобятся? Или, по крайней мере, будут нужны не в том формате, который планировали генералы и постоянно отрабатывали танковые роты? Что, если НАТО вкладывает средства совсем не туда?

Джекпот для операторов дронов

На Украине появление "зоны поражения" заставило изменить тактику. Крупные танковые колонны стали большой редкостью.

"В начале 2022 года бронемашины, основные боевые танки еще внушали страх, — говорит Виталий Герсак, командир 423-го батальона беспилотных систем. — Сегодня для нас это был бы джекпот".

Но сегодня российские военные передвигаются иначе: пешком, небольшими группами от двух до четырех человек, на мотоциклах или квадроциклах, пользуясь укрытиями, которые дают деревья и кусты. Для украинцев теперь главное — увидеть противника раньше, чем увидят их самих. И не дать российским военным пройти через "зону поражения", не позволить просочиться вперед. <…>

Мрачное будущее

Украина теперь производит миллионы дронов в мастерских и заводских цехах по всей стране. Между тем страны НАТО только начинают осваивать применение БПЛА в боевых действиях. Производство наземных роботов, по всей видимости, также заметно выросло. Это признак того, как непрерывно меняются оружие и машины в "зонах поражения". А измученная природа пытается приспособиться. Птицы вьют гнезда из многокилометровых тонких оптоволоконных кабелей, которые оставляют после себя дроны, разматывающие линию связи во время полета. FPV-дроны на оптоволоконном соединении сохраняют связь с оператором вплоть до поражения цели. При этом их невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Смертельная полоса на украинской линии соприкосновения вовсе не стоит на месте. Она же станет границей стран НАТО с Россией, если конфликт с Москвой обострится. Это мрачное будущее конфликта.