Полет российского Т-80У показали на видео

Полет российского танка Т-80У на выставке в ОАЭ показали на редком видео

Российский танк Т-80У получил неофициальный статус «летающего» после затяжных прыжков с трамплинов на выставке в ОАЭ в 1993 году. Редкие кадры опубликовал «Уралвагонзавод» в Telegram.

На видео показана демонстрация ходовых качеств Т-80У в ходе выставки IDEX-1993. Машина уверенно преодолевает препятствия и, не снижая скорости, проходит трамплины. Отмечается, что заводской экипаж пошел на риск для демонстрации надежности ходовой части Т-80У.

«Многотонная машина разогналась до 60 километров в час, взлетела с метрового трамплина, пролетела по воздуху 14 метров и плавно приземлилась на песок без единой поломки, мгновенно поразив мишень выстрелом», — говорится в сообщении.

Т-80У приняли на вооружение в 1984 году. Машина весом 46,5 тонны получила газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил.

В июле стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили редкий танк Т-80УД ВСУ на выезде из Константиновки.