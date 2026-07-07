Fincantieri решила приобрести четыре компании в сфере подводных технологий

Итальянский судостроитель Fincantieri достиг соглашения о приобретении контрольных пакетов акций четырех компаний, занимающихся подводными технологиями: Next Geosolutions, WSense, Graal Tech и Defcomm. Как уточняет Naval Today, стоимость сделки оценивается приблизительно в 600 млн евро. Решения указанных компаний позволят Fincantieri расширить свои возможности в сфере морских беспилотников, подводной связи, геофизических услуг, а также оборонных и коммерческих операций двойного назначения.

Четыре компании будут интегрированы в технологический центр Fincantieri Underwater, который объединит в общей сложности восемь компаний и будет действовать как международный оператор решений в подводной сфере.

Верфь Fincantieri © Мауро Карли / Adobe Stock

"В рамках этой стратегии Fincantieri укрепляет промышленную модель, сочетающую технологическое развитие с операционными возможностями, – отмечает Naval Today. – Fincantieri все больше ориентируется на предоставление услуг и интегрированных комплексных решений".

Итальянская компания намерена удовлетворять потребности заказчиков как на коммерческом рынке, так и в оборонной сфере.

Глава Fincantieri Пьер-Роберто Фольджеро заявил, что эти приобретения представляют собой историческую трансформацию для компании, в результате которой появится международный игрок в подводном секторе за счет интеграции технологий, возможностей и опыта всех участников. Он добавил, что сделки ускорят реализацию бизнес-плана компании.

Компания Next Geosolutions Europe была основана в 2014 году как совместная инициатива группы итальянских предпринимателей и судоходной компании Marnavi. Компания работает в секторах морской возобновляемой энергетики, морской нефтегазовой промышленности и подводных кабельных сетей.

Решения NextGeo охватывают весь жизненный цикл подводных проектов – от морских исследований и геологических изысканий до строительства и монтажа сооружений, инспекции, технического обслуживания и ремонта, а впоследствии – и вывода из эксплуатации.

WSense – это высокотехнологичная компания, созданная как дочернее предприятие Римского университета "Сапиенца". Компания специализируется на системах подводного мониторинга и связи, включая как аппаратное, так и программное обеспечение, поддерживающее Интернет подводных вещей (IoUT). Адаптивные беспроводные подводные модемы WSense обеспечивают безопасные распределенные сети, позволяя передавать данные в режиме реального времени между подводными устройствами даже в сложных морских условиях, с экономичной масштабируемостью на больших территориях.

WSense и Fincantieri уже сотрудничают в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2023 года. Компании совместно участвуют в многочисленных национальных и международных тендерах.

Graal Tech – быстрорастущая компания, созданная как дочернее предприятие Генуэзского университета. Специализируется на проектировании и разработке модульных и настраиваемых подводных роботизированных аппаратов (AUV/ROV), а также на разработке малых и средних беспилотных аппаратов и связанных с ними физических и цифровых вспомогательных систем.

Defcomm – итальянский стартап, занимающийся проектированием и производством беспилотных надводных аппаратов с расширенными возможностями автономной навигации, уже прошедших испытания в различных условиях эксплуатации.