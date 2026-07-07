В РФ начали применять акустическую систему «Ухо» для обнаружения БПЛА «Лютый»

В Белгородской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) начали применять новую акустическую систему «Ухо» для обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов. Об этом 6 июля сообщил официальный представитель НПО «Альфа».

Комплекс позволяет фиксировать в том числе украинские дроны большой дальности «Лютый». Согласно сообщению, «Ухо» имеет компактные размеры и небольшой вес около 700 г. Он оснащен чувствительным микрофоном и многоканальным блоком обработки акустических данных.

«Новая акустическая система обнаружения «Ухо» уже применяется в Белгородской области и ДНР. Применение «Уха» показало эффективность обнаружения различных БПЛА. В том числе, система выявляет беспилотники дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до 4–5 км и FPV-дроны на расстоянии 300–500 м», — рассказали в организации ТАСС.

Разработчики отметили, что использование авторских алгоритмов фильтрации сигнала позволило исключить ложные срабатывания на посторонние звуки, включая крики домашних птиц, которые по частотному спектру схожи с сигналами FPV-дронов. Благодаря специальным средствам усиления и отказу от нейросетей инженерам удалось повысить дальность и точность работы системы.

Комплекс функционирует как разветвленная сеть акустических станций, данные с которых выводятся в единую информационную систему. Основное назначение разработки — обеспечение безопасности гуманитарных коридоров для подвоза провизии и эвакуации, защита позиций артиллерии и комплексная охрана объектов.

Министр обороны России Андрей Белоусов 29 июня заявил, что искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в системы противовоздушной обороны, а первые результаты этой работы должны быть реализованы к ноябрю текущего года. По его словам, в сфере беспилотных систем ИИ сегодня применяется прежде всего для распознавания образов, автоматического захвата целей и навигации.