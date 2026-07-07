Общая волна: РФ и КНР начали учения с беспилотниками и подлодками

В ходе «Морского взаимодействия – 2026» военные двух стран отработают совместные действия на воде по новым сценариям

Отличительной особенностью совместных учений РФ и КНР «Морское взаимодействие – 2026» в этом году станет значительное количество привлеченных БПЛА и безэкипажных катеров, рассказал руководитель маневров с российской стороны Сергей Синько. В ближайшие дни корабли двух стран отработают задачи противовоздушной и противолодочной обороны, борьбы с беспилотниками, а также проведут тренировку по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки. В нынешних условиях такие учения особенно актуальны с учетом необходимости обеспечивать безопасность гражданского судоходства в различных регионах, отмечают эксперты.

Как пройдут маневры «Морское взаимодействие – 2026»

На военной базе в Циндао Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 6 июля стартовали совместные российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2026».

От Тихоокеанского флота в маневрах задействованы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». ВМС НОАК представляют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

Фото: пресс-служба ТОФ Источник изображения: iz.ru

Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько подчеркнул, что маневры традиционно носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

По его словам, с каждым годом масштаб и сложность учений возрастают, однако их главная цель остается неизменной — укрепление стратегического партнерства России и Китая, а также поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Особенностью нынешних учений является значительное привлечение беспилотных систем, безэкипажных катеров. Спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка противолодочных, поисково-спасательных действий, отработка по связи, — рассказал контр-адмирал Сергей Синько.

Фото: пресс-служба ТОФ Источник изображения: iz.ru

После церемонии открытия командование и офицеры штабов двух стран приступили к согласованию тактических действий в море и порядка выполнения учебных эпизодов, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В период с 6 по 8 июля проходит береговой этап учения. В ходе него проводятся совместные встречи руководителей, совещание рабочих групп двух стран по эпизодам учения, тактические летучки, розыгрыши практических действий на картах.

Затем маневры перейдут в активную фазу в Желтом море. Корабли двух стран будут отрабатывать задачи по противовоздушной обороне, поиску подводных лодок, борьбе с БПЛА и безэкипажными катерами, выполнят артиллерийские стрельбы. Одним из ключевых эпизодов станет спасение экипажа условно аварийной подводной лодки с использованием глубоководного аппарата.

Фото: пресс-служба ТОФ Источник изображения: iz.ru

13 июля в порту Циндао состоится церемония завершения учений.

Какое значение имеют учения «Морское взаимодействие»

По словам контр-адмирала, кандидата военных наук Михаила Чекмасова, совместные учения направлены на отработку взаимодействия военно-морских сил двух стран. В ходе маневров экипажи выполнят весь комплекс задач, характерных для корабельных соединений России и Китая.

Он отметил, что сегодня особую актуальность приобретают вопросы обеспечения безопасности гражданского судоходства.

— Как известно, торговые суда под флагом КНР и принадлежащие Китаю не только по флагу, но и по судовладельцу заходят в наши порты и на Черном море, и на Балтике. И отработка совместных задач по охране судоходства в текущее время актуальна, — заключил Михаил Чекмасов.

Фото: пресс-служба ТОФ Источник изображения: iz.ru

«Морское взаимодействие» — крупнейшие и одни из самых давних российско-китайских учений, рассказал «Известиям» Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

По его словам, маневры играют важную роль в укреплении взаимного доверия между двумя странами, а также позволяют военным лучше изучить технику и тактику друг друга. Кроме того, они служат сигналом другим государствам региона о готовности Москвы и Пекина действовать совместно в определенных ситуациях, несмотря на отсутствие формального военного союза.

— Поскольку район учения в Желтом море находится близко к горячим точкам Северо-Восточной Азии, это еще и сигнал, что мы готовы действовать в случае кризиса в этом регионе. Обычно за такими учениями следует еще и совместное патрулирование, — добавил Кашин.

Совместные учения ВМФ России и ВМС КНР «Морское взаимодействие» проходят регулярно с 2012 года. Их проводят в разных регионах, попеременно меняя принимающую страну. В 2024 году они прошли в Южно-Китайском море. В прошлом году их принимала российская сторона, маневры проводились в Японском море.

Фото: пресс-служба ТОФ Источник изображения: iz.ru

На «Морское взаимодействие – 2025» от ВМС НОАК прибыли эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху», судно спасения подводных лодок «Сиху» и подводная лодка проекта 636. С российской стороны участие приняли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», дизель-электрическая подлодка «Волхов» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

В условиях роста напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и появления новых угроз на море совместные маневры России и Китая приобретают не только практическое, но и военно-политическое значение, демонстрируя способность двух стран координировать действия и совершенствовать взаимодействие флотов.

Роман Крецул