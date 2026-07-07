Минобороны Бельгии приобретет ЗАУ Skyranger

ЦАМТО, 6 июля. Минобороны Бельгии планирует приобрести 20 зенитных артиллерийских установок Skyranger немецкой компании Rheinmetall, а также 10 батарей ЗРК NASAMS норвежской Kongsberg.

Закупка осуществляется в рамках соглашения на сумму 3,1 млрд. евро с целью восстановления наземной системы противовоздушной обороны.

Целью закупки, о которой планируется официально объявить на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля, является ликвидация недостатков в системе ПВО на малых высотах и противодействие потенциальным атакам БЛА на стратегическую инфраструктуру страны.

Закупку планируется осуществить, используя действующие рамочные контракты Министерства обороны Нидерландов и, тем самым, сократить сроки поставки, а также упростить и снизить стоимость логистики.

МО Бельгии пока не раскрывает, какой вариант ЗАУ Skyranger планируется приобрести, но по неофициальной информации, им является Skyranger 30, которые в декабре 2025 года были закуплены для ВС Нидерландов. ЗАУ Skyranger 30, планируется применять в сочетании с ЗРК NASAMS и РЛС Ground Master 200 компании Thales. Они обеспечат защиту объектов инфраструктуры на ближней дальности, а также прикроют батареи ЗРК ВС Бельгии. Десять новых батарей ЗРК NASAMS усилят ПВО на средней дальности.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2025 года министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил намерение продолжить процесс приобретения ЗАУ Skyranger в контексте проводимой модернизации в рамках стратегического плана Strategic Vision 2025, устанавливающего направления закупок на период с 2026 по 2034 гг. Впоследствии стало известно, что предполагается покупка 20 ед. Skyranger для восстановления парка наземных средств ПВО ближнего действия, которые были списаны после завершения "холодной войны".

Разработанная Rheinmetall Air Defence башенная система Skyranger 30 может размещаться на самоходном бронированном шасси и на стационарной позиции. Масса башни с боеприпасами – около 1,8-2,3 т. Она вооружена 30-мм пушкой Oerlikon KCE (скорострельность – до 1250 выстр./мин) под боеприпас 30x173 мм, зенитными управляемыми ракетами и датчиками для обнаружения целей. Эффективная дальность стрельбы – 3 км, боекомплект – от 252 до 300 выстрелов.

Диапазон углов наведения по горизонтали – 360 град, по вертикали – от -10 до +85 град, что позволяет вести стрельбу по низковысотным целям. Для повышения эффективности поражения воздушных целей, в первую очередь БЛА, используются программируемые боеприпасы воздушного подрыва AHEAD. Башня совместима с ПЗРК ближнего действия.

Конструкция ЗАУ позволяет выполнять задачи как автономно, так и в составе сетевой системы ПВО. Для обнаружения целей обычно используется РЛС Spexer 2000M 3D Mk-III компании Hensoldt и инфракрасная система поиска и сопровождения цели FIRST. РЛС с АФАР позволяет обнаруживать вертолеты на дальностях до 36 км, легкие самолеты – до 27 км, малые БЛА – до 9 км и микро-БЛА – до 6 км.