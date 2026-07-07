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НАСА рассказало о планах освоения Луны

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Фото: Kylie Cooper / Reuters
Фото: Kylie Cooper / Reuters.

Глава НАСА Айзекман: США с 2027 года начнут строительство лунной базы

США с 2027 года хотят начать строительство лунной базы. Об этом в эфире программы Face the Nation with Margaret Brennan телеканала CBS заявил глава НАСА Джаред Айзекман.

«В 2028 году, когда астронавты НАСА доберутся до поверхности Луны, там будет лунный вездеход, начнется строительство инфраструктуры, к 2029 году инфраструктура будет расширена», — сказал администратор.

По его словам, к началу 2030-х годов лунная база будет напоминать Международную космическую станцию (МКС). «Там будут находиться экипажи в течение довольно длительных периодов времени, пока мы будем учиться в этой среде и готовиться к полетам на Марс», — отметил Айзекман.

В мае НАСА анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году.

В апреле завершилась миссия Artemis II, в ходе которой четыре астронавта впервые более чем за 50 лет покинули околоземную орбиту и совершили близкий пролет мимо Луны.

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