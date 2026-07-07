Мишустин поручил оперативно завершить работу над Superjet и МС-21

Мишустин: мы ждем результатов работы по обновленному Superjet и МС-21

Мишустин отметил, что в настоящий момент остается «определенный объем работ» по флагманской российской технике, и указал на важность их оперативного завершения для перехода к массовому производству

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно завершить работу над обновленным Superjet и МС-21 для перехода к их массовому выпуску. Об этом он заявил на пленарном заседании «Иннопрома» (трансляция велась на Rutube-канале ТАСС).

«На данный момент остается пока определенный объем работ по нашей флагманской технике — это наш обновленный Superjet и новейший МС-21. И конечно, очень важно все оперативно завершить, чтобы перейти к их массовому производству, массовому выпуску. Мы ждем результатов от наших конструкторов», — сказал он.

Также он отметил, что недавно был закончен весь комплекс испытаний самолета Ил-114 для региональных и местных линий. «Он также подтвердил соответствие всем требованиям, всем нормам. И в ближайшие месяцы его получения уже ожидают в Архангельской области, а впоследствии он выйдет на маршруты на Дальнем Востоке», — сказал премьер.

По словам председателя правительства, в России также приступили к серийному производству двигателя ПД-8, проектирование которого велось с применением метода компьютерного моделирования, что позволило сократить сроки его создания.

Кроме того, председатель правительства рассказал о первых полетах модернизированных вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, которые впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками.

«Россия планомерно формирует технологический и промышленный суверенитет, по-настоящему независимую промышленность, и практически везде появляются успешные примеры выхода пилотных проектов на стадию уже готового серийного производства, масштабирования», — подчеркнул Мишустин.

В начале июня первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что региональный самолет Ил-114-300 получил новые российские двигатели ТВ7-117СТ-01, современную электронику и салон на 66 мест. Он также сообщил, что двигатель ПД-8 для SJ-100 получил сертификат типа, что стало важным этапом для запуска самолета.

В то же время глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что для коммерческой эксплуатации законтрактованы 11 импортозамещенных пассажирских самолетов Ту-214.