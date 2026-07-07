В Кремле дали оценку испытаниям стратегической ракеты в Китае

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Дмитрий Песков, затронув тему недавнего пуска стратегической ракеты Китаем, отметил, что КНР действует в рамках своего суверенитета. Представитель Кремля добавил, что наращивание военного потенциала Пекина не преследует цели противостояния другим странам:

Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. Он является нашим большим союзником и стратегическим партнёром.

Речь о пуске баллистической ракеты с подводной лодки, который состоялся 6 июля в водах Тихого океана. Об этом сообщало ВО в недавнем материале.

Китайская сторона уточнила, что запуск проведён согласно планам развития национальных вооружённых сил и направлен на отработку механизмов стратегического сдерживания. КНР не забыла предупредить союзников об испытаниях и назвала событие «рутинным мероприятием».

В тот же день в Жёлтом море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2026». В них задействованы корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Песков назвал эти манёвры значимым элементом региональной стабильности.

Совместные с Китаем манёвры при участии крейсера «Варяг» и корвета «Резкий» продлятся до 13 июля. В числе приоритетных задач – отработка противодействия беспилотным системам.