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Деловая газета "Взгляд"

Китайская атомная подлодка запустила стратегическую ракету в океан

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АПЛ Тип 093
Китайская АПЛ Тип 093.
Источник изображения: militarynewsblog.blogspot.ru

Китайская атомная подлодка успешно запустила стратегическую ракету в океан

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторию Тихого океана, сообщило Министерство обороны КНР.

Стратегическая атомная подводная лодка произвела запуск ракеты 6 июля в 12:01 по местному времени (7.01 мск), передает ТАСС. В Министерстве обороны КНР подтвердили успешное завершение испытаний.

"Ракета точно упала в заданный район моря", – уточняется в заявлении китайского военного ведомства. Запуск стал плановым мероприятием в рамках годовой программы боевой подготовки.

Представители министерства подчеркнули, что испытание соответствовало нормам международного права и не было направлено против конкретных государств. Перед проведением пуска Пекин заранее проинформировал заинтересованные страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайские военно-морские силы направили авианосную ударную группу на учения в западную часть Тихого океана.

Месяцем ранее военный эксперт Юрий Лямин отметил готовность Пекина защищать свои интересы в регионе.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Китай
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Военные учения
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