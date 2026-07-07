Китайская атомная подлодка запустила стратегическую ракету в океан

Китайская атомная подлодка успешно запустила стратегическую ракету в океан

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акваторию Тихого океана, сообщило Министерство обороны КНР.

Стратегическая атомная подводная лодка произвела запуск ракеты 6 июля в 12:01 по местному времени (7.01 мск), передает ТАСС. В Министерстве обороны КНР подтвердили успешное завершение испытаний.

"Ракета точно упала в заданный район моря", – уточняется в заявлении китайского военного ведомства. Запуск стал плановым мероприятием в рамках годовой программы боевой подготовки.

Представители министерства подчеркнули, что испытание соответствовало нормам международного права и не было направлено против конкретных государств. Перед проведением пуска Пекин заранее проинформировал заинтересованные страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае китайские военно-морские силы направили авианосную ударную группу на учения в западную часть Тихого океана.

Месяцем ранее военный эксперт Юрий Лямин отметил готовность Пекина защищать свои интересы в регионе.

Дмитрий Зубарев