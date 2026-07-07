Учения «Морское взаимодействие-2026» задействовали корабли с дронами

Спасательное судно «Игорь Белоусов» в акватории Японского моря у острова Аскольд во время тактико-специального учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля.

Контр-адмирал Синько: Россия и Китай задействуют беспилотники на учениях

В ходе совместных маневров «Морское взаимодействие-2026» в акватории Желтого моря экипажи российских и китайских боевых кораблей отработают применение безэкипажных катеров и тактику защиты от беспилотников, заявил руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

Российский Тихоокеанский флот и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая в ходе учений "Морское взаимодействие-2026" задействуют беспилотные системы и отрабатывают борьбу с дронами, передает РИА "Новости".

Руководитель маневров от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил журналистам: "В этом году спланирован большой спектр задач, в том числе совместное маневрирование, отработка действий противолодочных, поисково-спасательных, отработка по связи".

По словам Синько, особенностью нынешнего этапа стало значительное привлечение беспилотных систем и безэкипажных катеров, а также детальная отработка противодействия дронам. Контр-адмирал подчеркнул, что тема беспилотников сегодня "очень актуальная" и ей уделяется значительное время в программе.

Учения проходят в акватории Желтого моря с шестого по тринадцатое июля 2026 года. Все эпизоды спланированы на четыре дня активной фазы, которые включают выходы в море и выполнение поставленных задач. Синько отметил, что все корабли и экипажи подготовлены и "рвутся выполнить свои задачи".

Со стороны Тихоокеанского флота в маневрах участвуют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". ВМС Китая представляют эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

Как писала газета ВЗГЛЯД, на военно-морской базе в Циндао открылись российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" с отработкой задач в Желтом море. Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на базу Циндао для участия в этих маневрах совместно с ВМС НОАК. Руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заявил о мирном характере маневров и их направленности на укрепление стратегического партнерства.

Мария Иванова