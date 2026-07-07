Новая «Герань» ввергает ВСУ в топливный кризис.

«Сикеры» попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект». Такими словами эксперты объясняют то, почему в последнее время удары ВС РФ по украинской топливной инфраструктуре стали особенно эффективны: все дело в новой модификации БПЛА «Герань». Что это за аппарат и чем он лучше базового варианта «Герани»?

Всю уходящую неделю ВС РФ наносили прицельные удары по топливной инфраструктуре, снабжающей украинские вооруженные формирования. Прежде всего по АЗС и хранилищам топлива.

Например, зафиксированы удары по инфраструктуре и АЗС и в Киевском районе Харькова, и в Николаевской области. По дороге из Днепропетровска в Харьков не осталось ни одной целой заправки.

Бывший украинский премьер Николай Азаров также рассказал о начале топливного кризиса на Украине. "В этом виноват Зеленский. Практически все украинские нефтеперерабатывающие комбинаты не работают", – указал он. По словам украинского экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, за последние два месяца на территории республики вследствие российских ударов были выведены из строя более 150 автозаправочных комплексов.

А в воскресенье, 5 июля, Минобороны России сообщило, что расчеты БПЛА "Герань-2 Сикер" и "Герань-4 Сикер" нанесли удары по АЗС в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. "Уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Объективным контролем зафиксированы объемные пожары в местах поражения целей", – говорится в сообщении. Также дроноводы поразили нефтебазу "Канцеровка" около поселка Высокогорное в Запорожской области.

Помимо этого, две автозаправочные станции были уничтожены на Криворожской трассе в Днепропетровской области, а одна – в Сумской, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. На той же трассе был атакован и сгорел бензовоз.

В сообщениях Минобороны РФ все чаще упоминается БПЛА под названием "Герань Сикер". Напрашивается вывод о том, что именно благодаря данному беспилотнику эффективность ударов ВС РФ по топливной инфраструктуре противника повысилась.

Использование "Сикеров" позволяет России наносить удары по объектам, в том числе – АЗС, с еще большей, практически хирургической точностью, подтверждает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России".

"Благодаря улучшенной гиростабилизированной оптико-электронной системе, оптическому самонаведению и работе операторов "Сикеры" попадают не просто по топливозаправочным комплексам, а именно в точки, детонация в которых влечет наибольший разрушительный эффект", – детализировал собеседник.

О более высоких тактико-технических характеристиках новых модернизаций "Гераней" говорит и военный эксперт Юрий Кнутов.

"Герань-4 Сикер" имеет ряд принципиальных новшеств. БПЛА получил турбореактивный двигатель и более совершенную систему наведения.

У операторов есть возможность контролировать траекторию полета и оценивать результаты поражения целей. Новшества отразились и на внешнем виде беспилотника – он стал похож на крылатую ракету", – пояснил Кнутов.

По его словам, улучшения дают "Сикеру" возможность лететь с возросшей скоростью и на большей высоте (до пяти километров), недоступной для зенитных установок и дронов-перехватчиков, находящихся на вооружении ВСУ. "Кроме того, на финальном этапе атаки БПЛА краткосрочно разгоняется, что усложняет задачу для обороняющейся стороны. Все это вкупе позволяет нам поражать цели с большей эффективностью, чем ранее", – продолжил собеседник.

Одними из немногих средств, способных противостоять "Сикеру", остаются немецкая зенитная ракетная система IRIS-T, норвежский ЗРК NASAMS, а также американские ракеты AMRAAM, указал спикер. "Но самих установок и тем более боеприпасов к ним у украинской стороны, мягко говоря, очень немного", – пояснил аналитик.

"К тому же каждая ракета перечисленных комплексов кратно дороже российского беспилотника. Таким образом, даже в случае перехвата БПЛА выполнит свою миссию по нанесению экономического урона противнику", – заметил он.

"Судя по сообщениям Минобороны о нанесенных беспилотниками ударах, применение "Сикеров" уже является не разовыми акциями, а тенденцией.

В то же время система ПВО, которую Украина создавала долгое время, теперь показывает свою неспособность защищать прикрываемые объекты от новых российских БПЛА. Неожиданно для Киева она оказалась устаревшей", – говорит Кнутов.

По словам Перенджиева, уничтожение АЗС лишает возможности водителей бензовозов заправляться и доставлять топливо в расположение военных ВСУ. "Причем, судя по открытым источникам, на Украине резко сокращается число гражданских лиц, владельцев грузовиков, желающих таким образом помогать украинским силам. Видимо, ВСУ придется использовать гужевой транспорт", – сыронизировал спикер.

"Атаки на АЗС сокращают возможности ВСУ по заправке различных генераторов, используемых для отопления как сугубо военных объектов, так и, например, полевых кухонь и много чего еще. Россия выбивает из-под украинских сил тыловую опору. А армия без системы обеспечения малоэффективна и потеряна, в том числе и в психологическом отношении", – резюмирует Перенджиев.

Рафаэль Фахрутдинов