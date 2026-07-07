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Газета.ru

Стало известно об использовании ВСУ списанных ракет Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

SHOT: Украина использовала списанные ракеты Patriot, упавшие в центре Киева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали списанные ракеты Patriot, которые упали в центре Киева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«По информации SHOT, перехватывать российскую атаку ВСУ попыталась при помощи старых и списанных ракет системы ПВО. Несколько из них сошли с курса и упали прямо во дворы местных жителей. Ряд квартир и автомобилей получил серьезные повреждения. Использовать списанные снаряды украинские военнослужащие могли в целях экономии дефицитных ракет к системам Patriot», — говорится в посте.

6 июля Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие ночью поразили объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Удары наносились по сооружениям, которые находятся в Киеве и области. По данным ведомства, во время атаки были применены беспилотные летательные аппараты и высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. Вооруженные силы РФ провели операцию в ответ на удары украинских войск по российской гражданской инфраструктуре.

Ранее в Минобороны пообещали ответить на поставки ВСУ европейских БПЛА.

Анна Кабанова

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Продукция
Patriot ЗРК
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