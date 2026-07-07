«Отбиться от атаки не удалось»: Россия нанесла по Киеву новый массированный удар

Кличко назвал новый удар по Киеву в ночь на 6 июля самым массированным

Россия вновь нанесла по Киеву «удар возмездия» различными видами ракет и беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, поражены семь предприятий военно-промышленного комплекса противника. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными с начала конфликта. Небо над городом заволокло черным дымом, начались перебои с подачей воды и электричества. На некоторых пораженных объектах началась повторная детонация. На Украине сообщили, что ПВО столицы не смогла сбить «ни одной баллистической и гиперзвуковой ракеты».

Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал ночной обстрел украинской столицы «самой массированной атакой» за все время. Аналогичную характеристику он давал российскому удару, который произошел несколько дней назад, 2 июля.

Минобороны РФ подтвердило «массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами». По данным военного ведомства, были поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

По данным Минобороны РФ, в украинской столице и ее окрестностях в результате ночной атаки были поражены:

* промышленное предприятие Киев-71 (объединение «Абрис ПТ») – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования;

* сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие «Киевский завод «Буревестник»), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ;

* промышленное предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей (боеприпасов) для ракет различного типа и БПЛА;

* судостроительный завод (верфь) Киев (ЧАО «Кузница на Рыбальском») – крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа;

* приборостроительный завод Киев-1 (Завод «Квант») – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет «Нептун-МД».

* ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО «Жулянский машиностроительный завод «Визар») – государственное предприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности. В результате удара фиксируется повторная обширная детонация;

* склад горюче-смазочных материалов Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП») – ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС. Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.

В МВД Украины заявили, что из-за угрозы повторной детонации в городе Вишневое вокруг пораженного объекта объявлена частичная эвакуация населения, на месте продолжается огромный пожар. Помимо этого, в ведомстве сообщили о поражении в Дарницком и Подольском районах Киева около 30 жилых домов. В украинских пабликах публикуются кадры, на которых видно огромные клубы черного дыма в небе над Киевом. Сообщается об ухудшении качества воздуха.

Life со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева отмечает, что «часть разрушений может быть результатом работы самой украинской ПВО: падения ракет-перехватчиков, обломков, нештатных запусков и промахов».

Особенности нового удара

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что особенностями последней атаки ВС РФ стало усиление ударов по логистике Киева и местам производства дронов.

«Стали усиливаться удары по логистической инфраструктуре, нефтеперегонным заводам, нефтеналивным терминалам, портовой инфраструктуре... Сейчас взялись за то, о чем давно говорили, — за логистические возможности ВСУ», — сказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне.

Кроме того, удар по Киеву в большей степени, чем ранее, был ориентирован на поражение мест производства БПЛА в стране, подчеркнул депутат.

Ни одна ракета не была сбита

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что системе противовоздушной обороны Киева «отбиться от атаки удалось не лучшим образом — не сбита ни одна баллистическая и гиперзвуковая ракеты».

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об острой нехватке ракет-перехватчиков и отметил, что их законтрактованные поставки начнутся не раньше следующего года.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в свою очередь заявил, что ПВО Украины «очень нужны ракеты РАС-3». С призывом организовать их поставки он обратился к участникам саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля.

Александр Кондратьев

Евгений Фалько