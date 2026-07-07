Как Европе и НАТО подготовиться к войне? (The Economist, Великобритания)

Ляйен, Рютте: Европа и НАТО готовятся к войне

Европа и НАТО готовятся к войне, пишут в совместной статье для The Economist глава ЕК фон дер Ляйен и генсек НАТО Рютте. Разумеется, они утверждают, что это нужно исключительно для предотвращения возможного конфликта. Но именно так говорили все поджигатели войн.

Оборонная промышленность получает новый импульс. Теперь ей необходимо производить больше, лучше и быстрее, пишут Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и Марк Рютте (Mark Rutte).

Мы оба выросли в тени холодной войны, когда Европа была защищена, сохраняла бдительность и была заинтересована в мире. "Никогда больше" — таким был девиз нашего поколения. После столетий конфликтов Европа сформировала убежденность в том, что экономическое сотрудничество необходимо для сохранения прочного мира.

Когда с крахом коммунизма рухнули памятники разделенному континенту, страх перед войной утих. Оборонные бюджеты сокращались, а численность вооруженных сил снижалась. Многие предприятия оборонной промышленности, которые их обеспечивали, закрылись. Европа все больше полагалась на США и НАТО в вопросах боевых возможностей, которые понадобились бы ей в случае угрозы безопасности.

Со временем многие в Европе привыкли к такому порядку вещей и к передаче на внешнее управление многих функций по обороне и охране континента. Жесткая реальность и опасности сегодняшнего мира положили конец этому мышлению.

Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена. Европейские союзники по НАТО и государства —члены ЕС заново усваивают урок: если мы хотим предотвратить войну, нужно быть к ней готовыми. Они перевооружаются и активизируют работу оборонно-промышленного комплекса, чтобы мы могли защитить наших граждан, нашу свободу и нашу безопасность (безопасности Европы ничто не угрожает, кроме безответственного курса ее собственных политиков, — прим. ИноСМИ). Расходы на оборону и производство вооружения растут: открываются новые заводы, а действующие предприятия вводят дополнительные смены и производственные линии.

Наращивают темпы выпуска продукции не только традиционные оборонные компании. Мы все чаще наблюдаем масштабные инновации в этом секторе. Новые компании разрабатывают инструменты и технологии, которые востребованы в современном бою. БПЛА, беспилотные наземные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы — все это необходимо нашим вооруженным силам для сдерживания, защиты и обороны. Образ мышления изменился. Даже гражданские автопроизводители перепрофилируют свои заводы для производства компонентов для оборонного сектора, включая системы противовоздушной обороны и беспилотники дальнего действия.

Мы видим, как эта смена подхода влияет на оборонную отрасль и наращивание производства. Новые, инновационные методы позволяют выпускать больше, быстрее и дешевле.

Этот прагматизм и ощущение срочности сейчас находятся в центре внимания, но нам еще многое предстоит сделать. В наших оборонных возможностях по-прежнему есть пробелы. Союзникам по НАТО и государствам — членам ЕС нужны дополнительные истребители, самолеты-заправщики, корабли и подлодки, системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотники и средства борьбы с ними. Поддержка, которую мы оказываем Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая ракеты-перехватчики и средства противодействия беспилотникам. Наши нынешние производственные мощности не справляются с растущим спросом.

Пока Европа берет на себя все большую ответственность за собственную оборону, Россия, Китай, КНДР и Иран продолжают углублять сотрудничество и увеличивать свои оборонно-промышленные мощности. Российская экономика, по сути, настроена на ведение боевых действий. Москва вкладывает в оборону более 40% своего государственного бюджета (это не так: даже совокупный бюджет всех силовых ведомств, включая Минобороны, меньше названной авторами статьи цифры, — прим. ИноСМИ). Она круглосуточно выпускает военную технику, чтобы вести конфликт против Украины, и было бы наивно полагать, что эта военная машина замедлится на следующий день после наступления мира. <…>

Угроза, исходящая от иранских ракетных и потенциальных ядерных возможностей, давно вызывает обеспокоенность у ЕС и НАТО. Если посмотреть дальше на восток, то оборонная промышленность Китая переживает бум. 7 из 15 крупнейших компаний мира, связанных с оборонной промышленностью, — китайские государственные предприятия. Ядерный арсенал Пекина также продолжает расти.

В этом более опасном мире сильная европейская оборонная промышленность, способная производить вооружение в больших объемах и в высоком темпе, имеет решающее значение для убедительного сдерживания. Единственный путь к высоким объемам производства — сотрудничество: объединение усилий стран и отраслей, союзников и партнеров.

Это действительно общее дело по обе стороны Атлантики. Наша обороноспособность не имеет себе равных, когда мы используем ресурсы, опыт и инновационные возможности от Калифорнии до Киева, от Копенгагена до Варшавы, от Осло до Анкары. Наша сеть партнеров, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе, тоже может и должна внести свой вклад. Вместе наши отрасли промышленности способны стимулировать инновации и ускорять производство важнейших военных возможностей и технологий.

Предлагаемый нами подход амбициозен, но вполне осуществим. У НАТО и ЕС вместе есть все необходимое для успеха: экономическая мощь, самые творческие и инновационные умы, развитый финансовый сектор, а также передовые оборонные и технологические отрасли. Наш общий приоритет — добиться, чтобы промышленная база в Европе и Северной Америке производила больше, лучше и быстрее. Именно так мы обеспечим нашу безопасность.

Урсула фон дер Ляйен — председатель Европейской комиссии

Марк Рютте — генеральный секретарь НАТО