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Новейшую турецкую баллистическую ракету научили поражать надводные цели

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В минувшие выходные, 4 июля, турецкая оборонная компания Roketsan успешно провела первые испытательные стрельбы баллистической ракеты "Тайфун" версии Block-3. Как уточняет Navy Recognition, в акватории Черного моря ударом был уничтожен 7-метровый безэкипажный катер.

"Это достижение знаменует собой первый случай, когда турецкие разработчики интегрировали головку самонаведения в свою баллистическую ракету для успешного поражения маневрирующих морских целей, – отмечает издание. – Такое решение превращает систему "Тайфун", изначально предназначенную для поражения наземных целей, в противокорабельную баллистическую ракету, способную в реальном времени корректировать траекторию для поражения подвижных надводных целей, а не полагаться исключительно на предварительно заданные координаты".

Противокорабельный ракетный комплекс "Тайфун", Турция

Roketsan


Летные испытания ракет "Тайфун" начались в октябре 2022 года. Мобильный комплекс предназначен для нанесения ударов на дальности свыше 500 км. Более ранние варианты боеприпасов были оптимизированы для уничтожения стационарных целей, таких как командные пункты, склады боеприпасов, аэродромы, радиолокационные установки, логистические центры и тому подобные инфраструктурные объекты. Инерциальная и спутниковая системы навигации обеспечивали высокую точность по заданным координатам, но не могли компенсировать изменение положения цели после запуска. В модификации Block-3 это ограничение устранено за счет системы наведения на конечном участке траектории, которая может идентифицировать и отслеживать движущуюся надводную цель.

"Твердотопливная двигательная установка ракеты, мобильная транспортно-пусковая установка и профиль баллистического полета в целом остаются неизменными по сравнению с более ранними версиями "Тайфуна", но архитектура наведения отличается, – добавляет Navy Recognition. – Вместо выполнения в основном заранее рассчитанного полета к фиксированной точке, Block-3 может уточнять намеченную цель во время конечного снижения. Сложность противокорабельной миссии в основном заключается в пространственных, временных и аэродинамических факторах. Скорость движения корабля в 20–30 узлов – это примерно 600–900 метров в минуту, что означает, что его положение может измениться на несколько километров во время полета баллистической ракеты. Оружие, выпущенное по последнему известному положению, в такой ситуации просто промахнется".

На заключительном этапе снижения противокорабельная баллистическая ракета должна захватить небольшую морскую цель, преодолевая помехи от моря, при этом снижаясь на гиперзвуковой скорости. Бортовой компьютер имеет всего несколько секунд для обработки сигналов от головки самонаведения, идентификации намеченной цели, отсеивания ложных срабатываний и внесения окончательной коррекции. На этом этапе боевой блок также подвергается сильному тепловому воздействию, что приводит к быстрому увеличению аэродинамического давления и ограниченному времени маневрирования.

"Поэтому попадание в беспилотное надводное судно размером около 7 метров требует гораздо большей точности, чем попадание в неподвижный наземный объект", – подчеркивает Navy Recognition.

По имеющимся данным, ракеты "Тайфун" модификации Block-2 способны поражать цели на дальности до 800 км, хотя официальные сведения о характеристиках системы остаются ограниченными. Navy Recognition предполагает, что Block-3 не получил увеличенные размеры планера или повышенную полезную нагрузку. В то же время издание напоминает, что на оборонной выставке IDEF 2025 компания Rocketsan представила проект ракеты "Тайфун" версии Block-4 с бо́льшими габаритами: длина ракеты увеличилась с 6,5 метра до примерно 10 метров, а масса – с около 2,3 тонны до 7,2 тонны.

Анализируя представленные данные по новому проекту, Navy Recognition допускает, что масса боеголовки ракеты возросла с 500 кг до 700–1000 кг, а дальность поражения целей может составить от 1000 до 1500 км.

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