Песков: МО изучит участие подстрекателей конфликта на Украине в боевых действиях

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минобороны РФ и спецслужбы проанализируют степень вовлеченности подстрекателей конфликта на Украине в реальные боевые действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин ранее поручил проанализировать вовлеченность каждого подстрекателя конфликта на Украине в реальные боевые действия. Этот вопрос он поднял в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск в пятницу, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

"Разумеется, речь идет о министерстве обороны и также специальные службы, которые обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, кому поручено заняться анализом.