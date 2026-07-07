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ЦАМТО

Программа GCAP по разработке самолета шестого поколения перешла к следующему этапу финансирования

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GCAP
GCAP.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 6 июля. Консорциум Edgewing получил международный контракт по программе Global Combat Air Programme (GCAP), что формализует переход программы к этапу детального проектирования и разработки перспективного боевого самолета для ВВС Италии, Японии и Великобритании.

Пресс-служба консорциума Edgewing (совместное предприятие BAE Systems, Leonardo и японских авиастроительных компаний) сообщила о заключении с агентством GCAP (GCAP Agency), действующим от имени трех правительств в рамках международной межправительственной организации GIGO (GCAP International Government Organisation), 18 месячного контракта стоимостью 4,6 млрд. фунтов стерлингов (порядка 6,1 млрд. долл. США) на завершение этапа "Advanced Concept and Assessment" и переход к совместному детальному проектированию и разработке самолета шестого поколения по программе GCAP.

Согласно опубликованным данным, новый 18 месячный контракт, вступающий в силу с июля 2026 года и рассчитанный до конца 2027 года, является вторым совместным международным контрактом GCAP Agency с Edgewing: он следует за промежуточным соглашением на 686 млн. фунтов стерлингов, заключенным в апреле 2026 года в качестве "моста" между завершением предварительных работ и запуском полномасштабного этапа проектирования и разработки.

Финансирование контракта обеспечивается в равной мере тремя странами-участницами – Великобританией, Италией и Японией. В опубликованном Плане оборонных инвестиций Великобритании (Defence Investment Plan 2026) зафиксировано выделение 8,6 млрд. фунтов стерлингов в течение ближайших четырех лет в программу GCAP, включая создание летного демонстратора Combat Air Flying Demonstrator с выходом на летные испытания к концу 2027 года.

В рамках подписанного соглашения Edgewing, выступающая в качестве многонационального генерального подрядчика для самолета GCAP, отвечает за комплекс работ по завершению уточнения облика и тактико-технических требований, разработку архитектуры бортовых систем, интеграцию перспективного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения, а также за подготовку к полномасштабным опытно конструкторским и летным испытаниям с целью обеспечения ввода самолета в строй, ориентировочно, к 2035 году.

По заявлениям представителей агентства GCAP и министерств обороны участвующих стран, переход программы к фазе детального проектирования и разработки, закрепленный подписанием контракта стоимостью 4,6 млрд. фунтов стерлингов, отражает согласованную позицию Великобритании, Италии и Японии по синхронизации графика создания и ввода в строй многоцелевого истребителя следующего поколения GCAP с национальными планами обновления парка боевой авиации, при сохранении ранее обозначенных сроков развертывания серийного производства после 2035 года.

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Страны
Великобритания
Италия
Япония
Компании
BAE Systems
Leonardo
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