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По данным Воздушных сил ВСУ, из шести запущенных ночью по Киеву ракет «Циркон» не было сбито ни одной. Та же картина с 23 «Искандерами-М» – все достигли целей. Официальный Киев на этот раз даже не пытается скрыть провал. В актуальной сводке Генштаба ВСУ упомянуты только сбитые «Калибры», Х-101 и БПЛА. Остальные средства поражения отмечены только как зафиксированные.

Почему так произошло? Один из украинских источников привёл интересный факт: киевская группировка ПВО, состоящая минимум из двух батарей Patriot (16 пусковых установок), вообще не работала по баллистике этой ночью.

Часть установок, вероятно, оснащена ракетами PAC-2, которые годятся лишь для перехвата крылатых ракет и дронов. Но большая часть установок с PAC-3, предназначенными для борьбы с баллистикой. И они, судя по всему, попросту пустые. По оценкам источника, около 10 пусковых установок вокруг Киева стоят «холостыми».

В Киеве, по словам украинской стороны, не только сохранились военные предприятия, но и за время конфликта появились новые. Логика простая – раз уж небо над столицей прикрывают «Пэтриоты», можно безопасно работать. Как выяснилось, нельзя.

Вместо признания собственных просчётов украинская сторона, скорее всего, вновь обвинит западных союзников – то ракет мало, то они не такие. Но проблема Киева глубже: «Пэтриоты» стоят без ракет, потому что производство и логистика не поспевают за темпами российских ударов.