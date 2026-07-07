Rheinmetall поставит мобильные полевые госпитали Минобороны и МВД Марокко

ЦАМТО, 6 июля. Компания Rheinmetall продолжает расширять свое присутствие на международном рынке мобильных медицинских учреждений военного назначения.

В конце июня дочерняя компания Rheinmetall Mobile Systeme GmbH подписала контракт на поставку семи мобильных полевых госпиталей с властями Марокко.

Стоимость заказа составляет несколько десятков миллионов евро. Поставки должны быть выполнены в течение 2027-2028 гг. Один из закупленных полевых госпиталей предназначен для Министерства обороны Марокко, а остальные шесть – для Министерства внутренних дел. Поставка систем в Марокко будет осуществляться через национального дистрибьютора медицинского оборудования.

Предметом контракта является разработанный компанией Rheinmetall Mobile Systeme GmbH мобильный полевой госпиталь. Эти госпитали ранее уже были поставлены Вооруженным силам Украины. Они были специально разработаны для того, чтобы выдерживать серьезные нагрузки при транспортировке и применении в экстремальных условиях военных действий.

По информации Rheinmetall, закупленные полевые госпиталя отличаются высокой мобильностью: в развернутом виде они размещены на грузовых шасси и могут быть дополнительно укомплектованы военными палатками.

В основе поставляемых Марокко полевых госпиталей лежит операционный комплекс, который состоит из следующих автономных функциональных блоков: современный операционный зал, отделение интенсивной терапии, стерилизационная.

Наращиваемые контейнеры спроектированы с возможностью добавления дополнительных секций, которые в развернутом виде образуют полностью функциональный медицинский центр. На развертывание и демонтаж подобной конструкции требуется короткое время.

Основной центр окружен помещениями для пациентов и другими стандартными помещениями, такими как рентгеновский кабинет, аптека и лаборатория. Госпиталь дополняют специализированные отделения, включая офтальмологическое, стоматологическое и отоларингологическое, а также компьютерный томограф.

Система спроектирована для автономной работы в течение определенного периода времени как в полевых, так и в городских условиях, имеет собственные источники энергоснабжения, водоснабжения и подачи кислорода. Дополнительно могут поставляться жилые помещения и санитарные сооружения.