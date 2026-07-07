Ростех впервые представил на выставке ИННОПРОМ новейший поршневой двигатель для гражданских беспилотников

Двигатель АПД-13 отличается оптимальным расходом топлива и способен обеспечить полет БПЛА на высоте до 3000 м

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех презентовала на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге новейший поршневой двигатель АПД-13 для гражданских беспилотников. Установка мощностью 13 лошадиных сил уже прошла наземные и летные испытания. Также демонстрируется силовая установка М105 для малой авиации. Изделие находится на завершающей стадии получения сертификата разработчика от Росавиации.

Перспективные двигатели ОДК представлены на стенде Минпромторга России на промышленной выставке ИННОПРОМ. Разработки расширяют линейку силовых установок для гражданских беспилотных летательных аппаратов и малой авиации.

Двухтактный двухцилиндровый авиационный двигатель с воздушным охлаждением АПД-13 разработан с применением передовых технологий и решений. При весе 3,4 кг и сравнительно небольших габаритах АПД-13 имеет мощность 13 лошадиных сил. Рабочий объем составляет 130 см3 с ходом поршня 37,5 мм. Силовая установка способна обеспечить полет гражданских БПЛА на высоте до 3000 м.

«Над развитием беспилотных систем работает большая кооперация предприятий Госкорпорации Ростех. Задача ОДК — обеспечить коллег надежными, эффективными и недорогими силовыми установками. Созданный специалистами корпорации опытный образец АПД-13 прошел комплекс наземных и летных испытаний, в том числе на испытательном стенде, продемонстрировав уверенную работу во всем диапазоне рабочих режимов и подтвердив технические характеристики, не уступающие зарубежным аналогам. В этом году мы также планируем расширить модельный ряд авиационных поршневых двигателей, создав силовую установку мощностью 6 лошадиных сил», — отметил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Двигатель АПД-13 отличается оптимальным расходом топлива. Благодаря внешнему смесеобразованию обеспечивается снижение нагрузки на цилиндры, высокий уровень экологичности и эффективное регулирование расхода горючего на разных режимах. Применение принудительного искрового зажигания гарантирует надежный запуск и гибкость в управлении мощностью и экономичностью, а также стабильную работу на разных оборотах.

Кроме того, на выставке ИННОПРОМ представлен более мощный поршневой двигатель М105, предназначенный для установки на гражданские легкие самолеты и автожиры. Изделие обладает конкурентными техническими характеристиками и способно импортозаместить иностранные аналоги.

М105 — компактный инжекторный четырехтактный четырехцилиндровый авиационный поршневой двигатель с турбонаддувом мощностью 115 лошадиных сил. Он имеет массу всего 75 кг при рабочем объеме 1211 см3 с ходом поршня 61 мм. Среди его преимуществ — эксплуатационные характеристики. Благодаря применению передовых конструкторских решений двигатель сможет работать в составе летательных аппаратов в течение 10 лет, назначенный ресурс составляет 2000 часов, межремонтный — 750 часов. Сейчас ОДК завершает работу по получению сертификата разработчика от Росавиации.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит с 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге. Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. Финансовым партнером выставки является банк НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех. В составе объединенной экспозиции Ростеха свою продукцию представят Объединенная двигателестроительная корпорация, Концерн «Уралвагонзавод», КРЭТ, холдинги «Высокоточные комплексы», «Росэл», «Швабе» и другие предприятия.