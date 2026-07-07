Navantia заложила киль восьмого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 6 июля. Компания Navantia 2 июля сообщила о состоявшейся на верфи в Сан-Фернандо (Кадис) в рабочем режиме закладке киля корвета класса Avante-2200, предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

Alula является третьим кораблем второй партии заказанных ВМС Саудовской Аравии корветов класса Avante-2200 и восьмым, строящимся Navantia в рамках проекта AL-SARAWAT. Как предполагается, поставка трех корветов второй партии будет завершена в 2029 году.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным в рамках проекта AL-SARAWAT в июле 2018 года контракта стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.) Navantia в течение 2022-2024 гг. поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200. Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала в Саудовской Аравии с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia.

В декабре 2024 года МО Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на постройку трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе Рота.

Важным элементом соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante-2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Передача позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать его для строительства корветов в перспективе.

Новые корветы будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей. Они предназначены для патрулирования исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности судоходства и проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Navantia полностью выполнит строительство первого корабля на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Работы будут включать установку системы боевого управления Hazem разработки SAMINavantia.

Резка стали для головного корабля второй партии началась в декабре 2024 года, он был спущен на воду 18 июня 2026 года. Киль второго корабля серии, NEOM, был заложен в мае 2026 года. Как ожидается, поставка последнего корвета серии будет выполнена в 2029 году.