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РИА Новости

Военные из России и Китая отработают спасение экипажа подлодки

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота
Отряд кораблей Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © Фото : Тихоокеанский флот / Telegram

Военные из РФ и Китая отработают спасение экипажа подлодки, терпящей бедствие

ЦИНДАО (Китай), 6 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" отработают действия по спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие, заявил в понедельник руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.

"Да, подводная лодка принимает участие, это не первый раз, у нас уже есть опыт совместных действий, в том числе по проведению спасательных операций, и в этом году спланированы эти мероприятия", - заявил журналистам Синько.

Он подчеркнул, что экипаж подготовлен, хорошо обучен и уже неоднократно принимал участие в таких учениях.

Синько уточнил, что военные моряки двух стран отработают совместные действия по "спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие".

"Мероприятие направлено у нас не только на ведение каких-то действий по отражению средств воздушного нападения, например, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, ну и очень важный вопрос - это спасение экипажа", - указал он.

Синько добавил, в ходе учений также будут организованы артиллерийские стрельбы по специально выделенным мишенным позициям.

"(Учения РФ и КНР - ред.), конечно, не направлены (против других - ред.), мы отрабатываем совместные действия, мы отрабатываем взаимопонимание с китайскими моряками, и это с каждым годом заметнее и заметнее, что у нас повышается уровень взаимодействия. Мы понимаем, мы знаем, мы на этапах планирования обговариваем все вопросы и быстрее достигаем договоренности", - отметил он.

В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".

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